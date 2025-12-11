Giochi, quiz, tornei, “Poesie da Gaza” e comicità: un Natale pieno a Giampilieri

Le associazioni Giampilieri 2.0 e Accussì hanno bissato quanto fatto in estate, preparando un fitto calendario di eventi nel villaggio.

MESSINA – Si partirà il 19 dicembre con “Poesie da Gaza”. Poi il 20 con NutrimentiCircus e nello stesso weekend con il laboratorio di Uncinetto. Giampilieri 2.0 e Accussì hanno pubblicato il fitto calendario di eventi natalizi con cui puntano ad animare il villaggio della zona sud di Messina. Giampilieri, quindi, si prepara a diverse iniziative, tra impegno sociale e momenti di socializzazione.

Oltre ai tre eventi già citati, lunedì 22 dicembre scatterà il torneo di burraco. Poi Babbo Natale & Regalo Sospeso il 23, la cena di Natale dei soci dell’associazione nella stessa sera e il gioco “Chi vuol essere Natalioto?”, previsto per sabato 27 dicembre. Due giorni dopo toccherà alla serata dedicata a Mercante in Fiera, tombola e giochi di carte. Poi, martedì 30, il torneo di biliardino, ultimo appuntamento del 2025.

Le iniziative riprenderanno il 4 gennaio con il laboratorio di stand up comedy. E si chiuderà il 6, giorno dell’Epifania, con l’estrazione della lotteria e il premio “contest”, oltre che con la serata giochi finale. Ma di che contest si parla? Quello dedicato alle migliori decorazioni che i cittadini hanno esposto sulle proprie case o sui balconi.