Giochi, vestiti e materiale scolastico da Messina a Zanzibar: il gesto d’amore “in una valigia”

L'iniziativa partita dalla scuola scuola dell'infanzia paritaria "La Casa di Winnie the Pooh" in collaborazione con "Amici di Zanzibar"

Giochi, vestiti, prodotti per l’igiene e materiale scolastico all’interno di una valigia da 20 chili che ha attraversato migliaia di chilometri per giungere a destinazione. Si tratta del gesto di solidarietà nato alla scuola dell’infanzia paritaria “La Casa di Winnie the Pooh” e che ha visto piccoli alunni e genitori partecipare a una raccolta di doni destinati a una scuola di Zanzibar, in Tanzania.

A promuovere la raccolta sono state le insegnanti Cettina Orecchio e Marcella Irato, in collaborazione con i genitori e con l’associazione “Amici di Zanzibar e del Mondo” ODV/ONG. È stata poi la stessa Orecchio a portare la valigia in Tanzania, e con essa anche un messaggio di vicinanza e condivisione. Lì è stata accolta dalla presidente dell’associazione, Rosanna Rondelli.

Orecchio: “Non solo oggetti, ma gioia e speranza

Un gesto concreto, che Orecchio ha commentato così: “Non si trattava solo di portare oggetti materiali. Ma di donare un piccolo gesto di gioia e di speranza. La semplicità della loro felicità mi ha insegnato che la vera gioia non dipende da quanto possediamo, ma da quanto condividiamo”.