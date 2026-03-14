 Giochi, vestiti e materiale scolastico da Messina a Zanzibar: il gesto d'amore "in una valigia"

Giochi, vestiti e materiale scolastico da Messina a Zanzibar: il gesto d’amore “in una valigia”

Redazione

Giochi, vestiti e materiale scolastico da Messina a Zanzibar: il gesto d’amore “in una valigia”

sabato 14 Marzo 2026 - 15:45

L'iniziativa partita dalla scuola scuola dell'infanzia paritaria "La Casa di Winnie the Pooh" in collaborazione con "Amici di Zanzibar"

Giochi, vestiti, prodotti per l’igiene e materiale scolastico all’interno di una valigia da 20 chili che ha attraversato migliaia di chilometri per giungere a destinazione. Si tratta del gesto di solidarietà nato alla scuola dell’infanzia paritaria “La Casa di Winnie the Pooh” e che ha visto piccoli alunni e genitori partecipare a una raccolta di doni destinati a una scuola di Zanzibar, in Tanzania.

A promuovere la raccolta sono state le insegnanti Cettina Orecchio e Marcella Irato, in collaborazione con i genitori e con l’associazione “Amici di Zanzibar e del Mondo” ODV/ONG. È stata poi la stessa Orecchio a portare la valigia in Tanzania, e con essa anche un messaggio di vicinanza e condivisione. Lì è stata accolta dalla presidente dell’associazione, Rosanna Rondelli.

Orecchio: “Non solo oggetti, ma gioia e speranza

Un gesto concreto, che Orecchio ha commentato così: “Non si trattava solo di portare oggetti materiali. Ma di donare un piccolo gesto di gioia e di speranza. La semplicità della loro felicità mi ha insegnato che la vera gioia non dipende da quanto possediamo, ma da quanto condividiamo”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

YoungMe, 148 borse lavoro per giovani fra 18 e 36 anni VIDEO
La vecchia ferrovia Messina – Catania si potrebbe mantenere? I nodi dietro l’addio alla linea storica
Meteo: attenzione al fronte temporalesco di domenica accompagnato dallo Scirocco
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED