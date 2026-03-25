Achille Lauro, ecco la sorpresa! Sarà a Messina in concerto nel 2027

Il cantante ha annunciato sui social di aver inserito anche il Franco Scoglio tra gli stadi del suo tour: ecco quando

di Giuseppe Fontana



MESSINA – Ora è ufficiale: Achille Lauro suonerà e canterà allo stadio Franco Scoglio a Messina nell’estate 2027. L’appuntamento con il tour “Per sempre noi” è per il 10 luglio. Dopo aver anticipato in una story che alle 19 ci sarebbe stata una sorpresa, il cantante ha annunciato l’aggiunta della tappa messinese al suo tour estivo del prossimo anno.

Achille Lauro a Messina 5 anni dopo l’ultima volta

Lauro tornerà a Messina, quindi, 5 anni dopo l’ultima volta. Nel luglio del 2022 si è esibito gratuitamente in Piazza Duomo, “recuperando” il concerto originariamente in programma per il dicembre 2021 e poi slittato. Il suo tour toccherà tutta Italia. Nel 2027, infatti, sarà il 6 giugno al Dall’Ara di Bologna, l’11 al San Nicola di Bari, il 15 a San Siro a Milano, il 22 all’Allianz Stadium di Torino, il 26 all’Euganeo di Padova e il 30 all’Olimpico di Roma.

Biglietti acquistabili dal 27 marzo

L’artista su Instagram ha annunciato che per gli iscritti al Fan Club Ufficiale sarà disponibile la pre-sale esclusiva: “Da domani alle ore 14:00 apertura della pre-sale, sul canale Broadcast”. La vendita aperta a tutti, invece, partirà il 27 marzo alle 14.00.

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