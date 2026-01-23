 "Giochiamo per la stessa squadra", prosegue il progetto dell'Asd Castanea Calcio

Simone Milioti

venerdì 23 Gennaio 2026 - 11:45

Partite di calcetto, lezioni gratis di italiano e cura del territorio. L'iniziativa sfrutta lo sport come mezzo di inclusione

MESSINA – È giunto a metà corso il progetto dell’Asd Castanea Calcio “Let’s play for the same team”, tradotto “Giochiamo per la stessa squadra”, un’iniziativa finanziata dalla Commissione Europea e dall’Agenzia Italiana per la Gioventù nell’ambito del programma European Solidarity Corps con l’obiettivo di utilizzare il calcio come mezzo di inclusione, coinvolgendo giovani del villaggio e ragazzi con minori opportunità.

Le attività del progetto

Il progetto, oltre alle partite di calcetto, si sviluppa con delle lezioni di italiano rivolte ai giovani migranti che, in questo modo, potranno apprendere la lingua italiana e sentirsi più “a casa” all’interno della comunità del villaggio collinare di Castanea. E sempre a tal fine, lo scorso mese si sono svolte delle attività legate alla cura del territorio: i partecipanti hanno organizzato degli eventi di pulizia di alcune aree a verde del paese (piazze e parchi), preceduti da alcuni workshop di educazione non formale sull’importanza di prendersi cura dell’ambiente.

“Un ponte tra culture”

«Lo sport è uno strumento potentissimo per favorire l’inclusione, perché riesce a superare tante barriere, a partire da quella linguistica (che il progetto si pone lo scopo di abbattere anche con una serie di lezioni di italiano gratuite rivolte ai giovani migranti). Rappresenta un ponte tra culture, capace di unire le persone al di là delle loro differenze – spiegano i promotori – Quando si gioca insieme si crea un legame naturale tra le persone: entrare a far parte di un gruppo sportivo significa conoscere nuove persone, fare amicizia e sentirsi parte di una comunità, riducendo quel senso di isolamento».

