Gioia Tauro. Domenica di sangue sull' Autostrada del Mediterraneo, un morto e due feriti - Tempostretto

GIOIA TAURO – Un morto e due feriti. E’ il bilancio di un incidente avvenuto ieri sera sll’A2 Autostrada del Mediterraneo, al km 388, tra Gioia Tauro e Rosarno. Un mezzo pesante che procedeva in direzione sud ha tamponato due veicoli leggeri e poi ha sfondato le barriere spartitraffico occupando la carreggiata sud e parte della nord. Nell’incidente, a perder la vita è stato uno dei conducenti di una delle due auto, un giovane a bordo dell’altra auto ha riportato delle ferite, illeso il conducente del camion. Sul posto sono giunti la Polizia stradale, il 118, i Vigili del fuoco e personale dell’Anas.L’A2 Autostrada del Mediterraneo è stata temporaneamente chiusa. I veicoli sono stati deviati in direzione sud, all’uscita di Rosarno, proseguimento sulla SP5,SS18 e rientro a Gioia Tauro e in direzione nord, all’ uscita di Gioia Tauro, proseguimento sulla SP1, SS18 con rientro a Rosarno.