Gioia Tauro. 'Ndrangheta, arrestate 36 persone per narcotraffico - Tempostretto

Tra i 36 arresti eseguiti in 8 regioni, un funzionario dell’agenzia delle dogane. Sequestrate oltre 4 tonnellate di cocaina

GIOIA TAURO –Trecento militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, con il supporto di altri reparti, nelle province di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Bari, Napoli, Roma, Terni, Vicenza, Milano e Novara, stanno eseguendo dei provvedimenti restrittivi, nei confronti di 36 soggetti (34 in carcere e 2 ai domiciliari) coinvolti in un traffico internazionale di sostanze stupefacenti aggravato dalla finalità di agevolare la ‘ndrangheta.

Contestualmente, sono in corso perquisizioni e sequestri per dare esecuzione a provvedimenti cautelari reali finalizzati alla confisca, anche per equivalente, di beni e disponibilità riconducibili ai membri dell’organizzazione, fino alla concorrenza dell’importo di oltre 7 milioni di euro, nonché dell’intero patrimonio aziendale di 2 imprese, attive nel settore dei trasporti ed utilizzate per il compimento degli illeciti.

L’operazione in questione costituisce l’epilogo di complesse indagini, nel cui ambito sono state sequestrate oltre 4 tonnellate di cocaina per un valore al dettaglio di circa 800 milioni di euro, condotte dal G.I.C.O. , Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Reggio Calabria.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una Conferenza Stampa che si terrà questa mattina, alle ore 10.30 presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria.