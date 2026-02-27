Meteo: un anticiclone da record assicura la stabilità, qualche nube da domenica

Ci attende un inizio di marzo con una maggiore variabilità, anche se fino a mercoledì non si intravedono fenomeni

L’Europa è interessata da un vastissimo anticiclone di blocco, supportato in quota da aria calda di origine subtropicale, che sta garantendo il bel tempo e un anticipo di primavera su una larga parte del vecchio continente. Addirittura in Francia, ai piedi dei Pirenei, la massa d’aria calda ha spinto i termometri oltre la soglia dei +29°C. Domani punte di oltre +20°C sono attese pure in Germania e in altre aree dell’Europa continentale. Sul Mediterraneo l’anticiclone mostrerà qualche piccolo segnale di cedimento, soprattutto domenica, che si tradurrà in qualche nube bassa in più, soprattutto sull’area ionica. Le temperature invece, a causa anche della temperatura dei mari, non saliranno molto durante il giorno, mantenendosi sui +18°C +19°C nelle massime.

Sabato 28 febbraio 2026

Giornata con un cielo poco nuvoloso e ampi tratti di sole per gran parte della giornata. Fra il tardo pomeriggio e la serata qualche nube bassa, del tutto innocua, si potrebbe affacciare lungo la costa ionica e sullo Stretto di Messina. Le temperature massime saliranno fino a +18°C +19°C, mentre le minime scenderanno sui +12°C +13°C. Venti deboli meridionali su Ionio e Stretto, e da nord-est sul Tirreno. Mari quasi calmi.

Domenica 1 marzo 2026

Giornata che vedrà una maggiore nuvolosità, con velature in quota e nubi basse sull’area ionica, in estensione anche alla parte più meridionale dello Stretto. In serata clima molto umido lungo le coste dello Stretto. Un po’ di nuvole basse saranno presenti fra la zona ionica e lo Stretto. Massime fino a +18°C, minime sui +13°C. Venti da deboli a moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi.

Tendenza per la prossima settimana

Ci attende un inizio di marzo con una maggiore variabilità, anche se fino a mercoledì non si intravedono fenomeni. Lo Scirocco soffierà con una maggiore costanza, pur sempre moderatamente, condizionando il tempo per quasi l’intera settimana.