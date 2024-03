Gioia Tauro. Si lancia dal balcone per fuggire agli spari del suocero, grave una donna di 45 anni

La donna, ferita al petto al fianco e al braccio, per salvarsi dalla furia del suocero, si sarebbe gettata dal balcone

GIOIA TAURO- Una donna di età di 45 anni di origine tunisina, è stata sparata con quattro colpi di pistola dal suocero di 84 anni Antonio Gullace, 84enne, di Gioia Tauro, già noto alle forze dell’ordine . La donna, ferita al petto al fianco e al braccio, per salvarsi dalla furia del suocero, si sarebbe gettata dal balcone del secondo piano dell’abitazione, per poi presentarsi in gravi condizioni presso l’ospedale cittadino. I medici del locale nosocomio, viste le gravi condizioni hanno deciso di trasferirla al Gom di Reggio Calabria, dov’è stata immediatamente operata. Il suocero della donna ha deciso di costituirsi e si è presentato al commissariato gioiese con un’arma a matricola abrasa. Sul fatto indaga la poilizia.