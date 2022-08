Gioiosa gustosa 2022 fa il pienone di visitatori - Tempostretto

Gli organizzatori annunciano l'edizione 2023 della tre giorni che ha visto Gioiosa Marea affollarsi

GIOIOSA MAREA – Ha registrato il pienone la tre giorni di degustazioni, spettacoli e mostre di Gioiosa Gustosa, la manifestazione organizzata dall’omonima associazione per promuovere le produzioni locali, dall’artigianato all’agroalimentare. La sigla perciò annuncia: “Pronta l’edizione 2023”.

Tanti paesani, turisti e visitatori provenienti dalle cittadine limitrofe hanno affollato gli stand presenti nel centro storico e le molte botteghe aperte. Soddisfatti gli organizzatori anche per il bilancio positivo delle presenze ai dibattiti organizzati, che hanno permesso di approfondire diversi argomenti caldi per i produttori locali, facendo il punto del cammino delle dop. e doc. per esempio, o i sostegni alle produzioni.

Il presidente Alessandro Gennaro si prefigge di raggiungere l’obiettivo di una decima edizione che vanti sempre un maggior numero di componenti della piccola media e impresa dell’universo culinario e

dell’arte a 360 gradi.

Dagli involtini di maccheroni al panino con la porchetta, da pane e panelle e busiate della provincia di Trapani al coppo di polpette di suino nero di Galati Mamertino, dai cannoli giganti della provincia di Palermo all’olio di Sant’Angelo di Brolo.