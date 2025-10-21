Gioiosa Ionica. Drammatico incidente sulla Ionio-Tirreno, due vittime

Il bilancio provvisorio parla di due vittime, ma si teme che il numero possa salire nelle prossime ore a causa della gravità dell’incidente

GIOIOSA IONICA – Un grave incidente stradale si è verificato qualche ora fa lungo la superstrada Ionio-Tirreno, nei pressi di Gioiosa Ionica.

Secondo le prime ricostruzioni, un’auto avrebbe invaso la corsia opposta, andando a scontrarsi frontalmente con un autobus di linea. L’impatto è stato violentissimo: la vettura è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante.

Il bilancio provvisorio parla di due vittime, ma si teme che il numero possa salire nelle prossime ore a causa della gravità dell’incidente. Ancora da chiarire l’esatto numero dei feriti.