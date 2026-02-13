Messina, prorogata fino alle 24 di sabato la chiusura di ville comunali e cimiteri

Nuova ordinanza del sindaco Basile. Il provvedimento necessario per consentire la rimozione degli alberi e dei rami caduti a causa del forte vento

MESSINA – Il provvedimento si è reso “necessario per consentire la rimozione degli alberi e dei rami caduti a causa del forte vento e per garantire la sicurezza dei cittadini”. Come anticipato, il sindaco Federico Basile ha disposto con una nuova ordinanza n. 33 del 13 febbraio la proroga della chiusura di tutte le ville comunali e dei cimiteri cittadini fino alle ore 24.00 di domani, 14 febbraio 2026. La decisione si è resa necessaria a seguito degli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio comunale, caratterizzati da forti raffiche di vento che hanno provocato la caduta di diversi alberi ad alto fusto e di rami all’interno delle aree verdi pubbliche e dei cimiteri.

“La proroga consentirà alle squadre incaricate di completare le operazioni di rimozione del materiale caduto e di effettuare un’accurata verifica dello stato di stabilità degli alberi presenti, al fine di eliminare ogni potenziale situazione di rischio e garantire la piena tutela dell’incolumità pubblica. L’amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima collaborazione e comprensione, assicurando che la riapertura delle aree interessate avverrà non appena saranno ripristinate le condizioni di totale sicurezza”, si legge in una nota.

Articoli correlati