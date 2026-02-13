Vertice di centrodestra per scegliere il candidato a sindaco di Messina

I segretari regionali hanno confermato la volontà di un percorso unitario. Nel corso della prossima settimana attesa l'ufficializzazione del candidato

Matilde Siracusano, Marcello Scurria, Carlotta Previti: sono i nomi “caldi” delle ultime ore per la candidatura a sindaco da parte del centrodestra alle prossime elezioni comunali di Messina. Oggi i segretari di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Grande Sicilia, Noi Moderati, Dc e Lega si sono riuniti a Palermo proprio per affrontare il tema delle candidature in vista delle elezioni amministrative che interesseranno diversi comuni siciliani nelle prossime settimane. Grande attenzione su Messina, dove le dimissioni di Federico Basile hanno aperto la partita con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del mandato.

Per Luca Sbardella (FdI), Marcello Caruso (FI), Fabio Mancuso (Grande Sicilia), Massimo Dell’Utri (Noi Moderati), Totò Cascio della DC e Nino Germanà (Lega, nella foto di copertina), “l’incontro ha confermato la volontà e l’impegno di tutti i partiti per un percorso unitario in tutti i centri interessati dal voto, individuando candidature di alto profilo politico e amministrativo”. “Questo vale anche e ancor di più per Messina – hanno dichiarato al termine della riunione – dove il centrodestra deve dare una risposta di serietà e responsabilità alla gravissima scelta di lasciare quella comunità senza governo in un momento delicatissimo”.

I segretari hanno convenuto di aggiornare alla prossima settimana i lavori, per giungere all’individuazione dei candidati nelle singole realtà.