Gioiosa Ionica. Fermato un cittadino indiano accusato dell’uccisione di un connazionale

sabato 13 Settembre 2025 - 08:08

Il corpo della vittima era stato rinvenuto la mattina del 20 agosto scorso, avvolto in un lenzuolo e abbandonato

GIOIOSA IONICA – I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Roccella Jonica, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un uomo di nazionalità indiana, gravemente sospettato di essere l’autore di un efferrato omicidio ai danni di un connazionale.

Il corpo della vittima era stato rinvenuto la mattina del 20 agosto scorso, avvolto in un lenzuolo e abbandonato tra i vicoli del centro storico di Gioiosa Ionica, in avanzato stato di decomposizione. L’identificazione è stata possibile solo grazie ad alcuni tatuaggi e alle informazioni fornite dalla locale Stazione Carabinieri.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Locri e condotte con il supporto del R.I.S. di Messina, della S.I.S. del Comando Provinciale di Reggio Calabria e del Nucleo Investigativo di Locri, hanno portato alla scoperta di un’abitazione apparentemente disabitata, presumibile luogo dell’aggressione.

Attraverso accertamenti tecnici e l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, è stato possibile collocare l’indagato sulla scena del crimine in orari compatibili con l’omicidio. Inoltre, sono emersi dissidi pregressi tra la vittima e il sospettato, collegati a un altro episodio di violenza avvenuto pochi giorni prima nel medesimo centro storico.

Dopo essersi reso irreperibile, l’uomo è stato rintracciato a Siderno e sottoposto a fermo. Proseguono le attività investigative per definire in modo completo le responsabilità e verificare l’eventuale coinvolgimento di terze persone. Il fermato resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

