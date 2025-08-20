Gioiosa Ionica. Trovato cadavere avvolto in un lenzuolo nel centro storico

Il corpo, avvolto in un lenzuolo macchiato di sangue, è stato scoperto da alcune persone che hanno immediatamente allertato i soccorsi

GIOIOSA IONICA – Un uomo senza vita è stato trovato a Gioiosa Ionica, in una stradina del centro storico. Il corpo, avvolto in un lenzuolo macchiato di sangue, è stato scoperto da alcune persone che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Roccella Jonica e della stazione di Gioiosa Jonica, insieme al personale del 118. L’intera area è stata transennata e posta sotto sequestro in attesa dell’arrivo dei militari del Servizio investigazioni scientifiche (Sis) del comando provinciale di Reggio Calabria, incaricati di eseguire i rilievi tecnici e raccogliere elementi utili a chiarire le circostanze della morte.

Al momento non sono stati diffusi né l’identità della vittima né ulteriori dettagli sullo stato in cui è stato rinvenuto il corpo. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Locri, dovranno stabilire se si tratti di un omicidio, di un gesto autolesionistico o di un altro tipo di evento violento.