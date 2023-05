Giornata contro l'omobitransfobia. A Villa Dante il "Villaggio Inclusività" - Tempostretto

In programma mercoledì 17 maggio

E’ stato illustrato, nel corso di una conferenza stampa oggi a Palazzo Zanca, l’evento “Villaggio Inclusività”, in programma mercoledì 17 a villa Dante, aperto a tutti, organizzato dall’assessorato alle Pari opportunità, in sinergia con la Messina Social City e il Comitato Stretto Pride, in occasione della Giornata internazionale contro l’omobitransfobia.

All’incontro hanno partecipato il sindaco Federico Basile, l’assessora alle Pari opportunità Liana Cannata, la presidente dell’azienda speciale Messina Social City Valeria Asquini e rappresentanti del Comitato Stretto Pride, tra cui il presidente di Arcigay Rosario Duca.

Basile: “Inclusione per tutta la comunità”

“La sintesi dello slogan ‘siamo tutti uguali e diversi’ deve appartenerci sempre in qualsiasi contesto della nostra vita quotidiana, portando ad un’inclusione a 360 gradi – dice il sindaco Federico Basile -. Il 17 maggio prossimo a villa Dante questo concetto dovrà essere ribadito, come stiamo facendo oggi, anche se non dovrebbe essercene bisogno. Il concetto dell’inclusione deve riguardare non solo noi, presenti in questo tavolo, ma l’intera comunità che deve sentirsi parte integrante di un ragionamento comune. La mia presenza a villa Dante il 17 maggio conferma che l’Istituzione fa la sua parte rispetto ad un principio che deve vedere l’intera cittadinanza unita senza alcuna discriminazione di qualsiasi natura essa sia”.

Cannata: “Messaggio di inclusione socio-culturale”

L’assessora Liana Cannata ha aggiunto che: “Villaggio Inclusività non sarà una giornata fine a sé stessa; come amministrazione comunale ce ne siamo sempre occupati e continueremo a farlo, attraverso la condivisione di iniziative ed eventi, con una finestra di dialogo sempre aperta con Arcigay e lo sportello Lgbtqia+, cercando di portare avanti quelle che sono le azioni concrete delle politiche attive e che possano avere un risultato efficace nel contesto cittadino e territoriale. Obiettivo della manifestazione è lanciare quindi un messaggio di inclusione socio-culturale, in sintonia con le finalità del progetto Messina 2030 – Green Events, relativamente all’ambito tematico della prevenzione e del contrasto di ogni forma di discriminazione e violenza per motivi di sesso, di genere, di orientamento sessuale, identità di genere e disabilità, portando avanti i 17 obiettivi all’interno dell’Agenda Onu”.

“Lotta ad ogni discriminazione”

La presidente Valeria Asquini ha sottolineato che questa giornata pone l’attenzione “sulla lotta ad ogni forma di discriminazione e violenza. Saranno presenti persone che porteranno la loro testimonianza, ma al contempo si svolgeranno molte attività e momenti di confronto, con la presenza di persone disabili e non solo”, mentre Duca ha evidenziato come “occasioni di questo tipo consentono alla comunità non solo opportunità di inclusione, ma anche di vivere liberamente la propria condizione e diversità in ogni sua forma”.