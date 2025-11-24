Giornata contro la violenza sulle donne, le iniziative a Messina

Lunga serie di eventi in programma

Messina risponde con una mobilitazione capillare alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in programma martedì 25 novembre. Dalle iniziative istituzionali che vedono unite Comune, Prefettura e Università, fino al lavoro delle associazioni del Terzo Settore, il territorio si impegna nella sensibilizzazione, prevenzione e supporto alle vittime. In primo piano, la nuova campagna nazionale #dativiolenzadigenere che chiede maggiore trasparenza sui dati ufficiali.

La Camminata cittadina per il terzo anno consecutivo

La città di Messina organizza, per il terzo anno consecutivo, la “Camminata Contro la Violenza di Genere”. L’evento, promosso dal Comune di Messina in collaborazione con la Prefettura e l’Università degli Studi, mira a coinvolgere attivamente la comunità e le nuove generazioni. Il sindaco Federico Basile ha parlato di un “patto civico” interistituzionale. L’assessora alle Politiche Sociali, Alessandra Calafiore, ha ribadito l’impegno nei servizi sociali e nei centri antiviolenza, mentre l’assessora Liana Cannata ha evidenziato il ruolo fondamentale dell’educazione e della scuola. La camminata prenderà il via alle ore 10 da Piazza Cairoli e si snoderà lungo Via Garibaldi, concludendosi in Piazza Unione Europea. La grafica della maglietta di quest’anno è stata curata dagli studenti del Liceo Classico “Francesco Maurolico”.

Università e Policlinico in prima linea su prevenzione e supporto

L’Università di Messina e il Policlinico aderiscono all’iniziativa promossa dalla Fondazione Onda Ers organizzando due giorni di incontri dedicati a studenti, operatori e cittadini.

Il 24 novembre, l’unità operativa complessa di psichiatria e il Servizio Sociale Aziendale offriranno consulenze gratuite per crisi di coppia (dalle 9 alle 13, padiglione W).

Il 25 novembre, al Rettorato, si terrà un banco informativo a cura del Cerip (Centro di Ricerca e Intervento Psicologico) e un incontro sui segni precoci di violenza psicologica e sullo sviluppo affettivo. Nel pomeriggio, un evento formativo per il personale sanitario si focalizzerà sulla prevenzione delle aggressioni nei luoghi di lavoro. L’obiettivo è incoraggiare le vittime a chiedere aiuto, offrendo anche supporto psicologico e legale telefonico gratuito (dal 24 al 28 novembre) grazie alle farmacie con il Bollino RosaVerde.

La Campagna permanente della Polizia

Prosegue per la nona edizione la campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere. L’iniziativa mira a smontare stereotipi e false credenze, portando le forze dell’ordine “tra la gente” per attività di ascolto, accoglienza e informazione.

Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha sottolineato come la violenza sia “una vita violata” che richiede una risposta corale. Testimonial della nuova edizione 2025 è Michelle Hunziker, che promuove la necessità di un profondo cambiamento culturale a supporto dell’applicazione delle leggi. La Polizia di Stato si rivolge anche agli autori delle violenze grazie al Protocollo Zeus, informandoli sulla possibilità di seguire percorsi specializzati per interrompere la spirale di violenza ed evitare la recidiva.

La Rete del Terzo Settore

Diverse associazioni attive nell’Area Metropolitana di Messina hanno organizzato eventi sul territorio, supportate dal Cesv Messina, che aderisce anche alla campagna #dativiolenzadigenere per chiedere dati ufficiali più chiari e accessibili.

Fiori recisi, installazione (Villafranca Tirrena)

L’associazione Una di noi, in collaborazione con il Comune di Villafranca Tirrena, ha promosso l’installazione simbolica “Fiori recisi. Simboli di ciò che non deve più accadere”, tenutasi venerdì 21 novembre di fronte al Palazzo Comunale.

Solidarietà tra donne e uomini (Venetico Superiore)

L’associazione Eccoci organizza per sabato 22 novembre, alle ore 16, la tavola rotonda “La solidarietà tra donne e uomini nella gestione dei conflitti” presso l’Urban Center di Venetico Superiore, con la collaborazione degli operatori Ucipem e del servizio civile della Co.Tu.Le.Vi. di Rometta.

No al silenzio, le parole che proteggono (varie sedi)

L’Associazione “La Clessidra” – Cav No al Silenzio di San Piero Patti ha organizzato la decima edizione della manifestazione “Tanti simboli, un solo impegno… No al silenzio”. Gli eventi finali, intitolati “Le parole che proteggono”, sono in programma il 24 novembre a San Piero Patti, il 25 a Brolo, il 26 a Gioiosa Marea e il 27 a Piraino, con la presentazione di lavori studenteschi e performance teatrali.

Giornata aperta virtuale delle case rifugio

Senza Rete, coordinamento regionale delle case rifugio, promuove la prima giornata aperta virtuale delle strutture siciliane. L’evento si terrà domenica 26 novembre alle ore 16 sulla piattaforma Zoom per rompere l’isolamento in cui spesso opera la rete di accoglienza e favorire la conoscenza diretta con la società civile.

MarciAMO insieme (Alì Terme)

L’associazione Al tuo fianco, in collaborazione con il Comune di Alì Terme, organizza la manifestazione “MarciAMO insieme contro la violenza sulle donne… per Sara Campanella e tutte le vittime di femminicidio”. L’appuntamento è per domenica 26 novembre, con raduno alle ore 15:30 in due luoghi (Nizza di Sicilia e Alì Terme), e convergenza al cinema Vittoria per la proiezione del film “Fili invisibili”. Durante l’evento, la Croce Rossa Italiana dedicherà un’ambulanza alla memoria di Sara Campanella.

Cirs giovani

Il Collettivo CIRS Young, con il patrocinio dell’Assessorato Pubblica Istruzione e Pari Opportunità organizza la conferenza stampa dell’evento “Finché una voce resta – La violenza contro le donne si combatte con le azioni” del 25 novembre 2025 alle ore 21:30 al Circle Club, via Oreto, 22 – Messina.

L’iniziativa, promossa da un gruppo di giovani impegnati nel sociale, nasce per affermare un messaggio chiaro: la violenza contro le donne non è un problema delle donne, ma una responsabilità collettiva.

Durante la serata interverranno: Maria Celeste Celi, Presidente C.I.R.S., Prof.ssa Clara Lombardo, Psicologa/Psicoterapeuta PhDs – Università Magna Graecia di Catanzaro.

Sarà inoltre presentato ufficialmente il Collettivo CIRS Young, guidato da Adriana Bosurgi, e l’associazione BonaFide degli studenti internazionali, che affiancheranno le attività del collettivo.

L’evento ospiterà la mostra fotografica “Il Bacio”, realizzata per il calendario di beneficenza del C.I.R.S., con la collaborazione del fotografo Domenik Gilberto.