 Giornata della Memoria. Occhiuto: "mai abbassare la guardia contro antisemitismo e odio"

Redazione

martedì 27 Gennaio 2026 - 12:47

Per Occhiuto, la Giornata della Memoria non è una ricorrenza formale, ma un richiamo forte alle coscienze di ciascuno di noi

REGGIO CALABRIA – “La Giornata della Memoria non è una ricorrenza formale, ma un richiamo forte alle coscienze di ciascuno di noi. La Shoah ha rappresentato uno dei momenti più bui della storia dell’umanità e ci obbliga a non abbassare mai la guardia contro l’antisemitismo, il razzismo e ogni forma di odio.
La memoria deve tradursi in un impegno concreto e quotidiano.
Difendere la dignità della persona, educare al rispetto e respingere con fermezza ogni fanatismo è una responsabilità che riguarda tutti, oggi e sempre”. Cosi Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.


