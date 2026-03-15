La Top Spin Messina non sbaglia in Sardegna

Successo rotondo contro il Santa Tecla Nulvi nella partita valida come 5ª giornata del girone di ritorno in Serie A1

La Top Spin Messina WatchesTogether passa 3-0 in casa del Santa Tecla Nulvi ed è da sola al terzo posto in classifica. Il match valido per la 5^ giornata di ritorno è andato in scena al Palazzetto dello Sport di Nulvi (SS), sotto la direzione affidata all’arbitro Nicola Mazzuzzi. La squadra del presidente Giorgio Quartuccio ha sconfitto in maniera rotonda i sardi, senza cedere nemmeno un set, in una sfida che ha visto tutti giocatori italiani in campo.

Bottino pieno per la Top Spin Messina WatchesTogether che sale a quota 23 punti occupando il terzo posto (staccato il Muravera) ed attende adesso soltanto la matematica certezza di un pass per i playoff scudetto. Il 29 marzo, a Villa Dante, i ragazzi del presidente Quartuccio riceveranno davanti ai propri tifosi la visita dell’Apuania Carrara, mentre l’11 aprile saranno di scena a Sassari per completare la regular season.

Santa Tecla Nulvi-Top Spin Messina 0-3

Costantino Cappuccio-Niagol Stoyanov 0-3 (7-11, 5-11, 7-11)

Nel singolare d’apertura della serie, Niagol Stoyanov, numero 1 del ranking nazionale individuale, ha superato Costantino Cappuccio. Il livornese, incamerato (11-7) il primo parziale, si è imposto nel secondo per 11-5. Sipario calato già dopo la terza frazione, conquistata da Stoyanov per 11-7.

Mattias Mongiusti-Danilo Faso 0-3 (8-11, 3-11, 9-11)

Danilo Faso ha quindi affrontato Mattias Mongiusti. Il palermitano ha fatto suo il set iniziale per 11-8. Più agevole il percorso nel secondo, vinto da Faso per 11-3. L’11-9 al terzo gli ha poi consentito di chiudere i giochi.

Francesco Zentile-Marco Faso 0-3 (3-11, 3-11, 8-11)

La gara si è conclusa con il 3-0 di Marco Faso contro Francesco Zentile, impiegato nell’ultimo singolare dal Santa Tecla Nulvi, da oggi retrocesso in A2 con due turni d’anticipo.

Risultati e classifica

I risultati della 5^ giornata di ritorno di Serie A1:

Marcozzi-Tennistavolo Sassari 3-1

Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici-Apuania Carrara 0-3

Virtus Servigliano-Alfa Food Bagnolese 2-3

Santa Tecla Nulvi-Top Spin Messina WatchesTogether 0-3

Classifica: Tennistavolo Sassari 28 punti; Alfa Food Bagnolese 27; Top Spin Messina WatchesTogether 23; Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici 20; Marcozzi 17; Apuania Carrara 13; Virtus Servigliano 11; Santa Tecla Nulvi 5.