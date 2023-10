Giornata dello Sport Aics, le immagini della festa sportiva a Piazza Lo Sardo - Tempostretto

Protagonisti atleti di tutte le età appartenenti a 26 associazione affiliate Aics Messina Aps che si sono cimentati in undici sport diversi

MESSINA – La rinnovata Piazza Francesco Lo Sardo ed una splendida giornata di sole hanno fatto da ideale cornice alla “Giornata dello Sport Aics Messina”, evento multidisciplinare organizzato dall’Aics Messina Aps con la fattiva collaborazione dell’Amministrazione comunale.

“Siamo pienamente soddisfatti di com’è andata la prima edizione della nostra “Giornata dello Sport” – dichiara il presidente del comitato provinciale Aics Pierangelo Margareci -. Abbiamo lavorato per diverse settimane per organizzarla, poiché servivano anche varie autorizzazioni ed andavano coinvolte associazione di diversa tipologia, ma devo dire che il risultato finale è andato ben oltre le previsioni. Tutti si sono divertiti, chiedendo di riproporla presto in futuro, e tanti hanno chiesto incuriositi di cosa si trattasse”. L’Aics Messina Aps ringrazia l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Federico Basile, l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro e gli assessori Massimo Minutoli e Pietro Currò per l’impegno profuso al fine di garantire un ottimale svolgimento della manifestazione.

Inserita nel progetto nazionale “S.t.a.r.t. Sport, Training and Activity Reservation by Technology”, la manifestazione ha avuto per protagonisti numerosi atleti, di tutte le età, appartenenti a ben 26 associazioni affiliate all’AICS Messina Aps, e molti ragazzi delle scuole. In una “virtuale” arena, creata nella bella location del centro città, si sono cimentati in 11 sport diversi: karate, shorinji kempo, judo, pattinaggio artistico, pattinaggio in-line, yoga, bastone siciliano, danza aerea, bodybuilding, pallavolo e calcio. Viva è stata la curiosità di coloro che hanno assistito all’evento, apprezzando le varie esibizioni, alcuni dei quali hanno interrotto la quotidiana passeggiata per soffermarsi a guardare ciò che stava avvenendo in una piazza più che mai ricca di colori e, soprattutto, entusiasmo.