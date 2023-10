Giornata mondiale osteoporosi, venerdì all'ospedale di Patti un presidio informativo - Tempostretto

L'iniziativa della Fedios per sensibilizzare su una malattia che coinvolge 4 milioni di persone in Italia

PATTI – Venerdì 20 ottobre si celebra la Giornata Mondiale dell’Osteoporosi con lo scopo di portare alla attenzione della popolazione questa malattia caratterizzata dalla perdita della qualità delle ossa con aumento del rischio di fratture da fragilità. Il tema dell’anno 2023 è “Costruisci ossa migliori”, pertanto in occasione della Giornata la Federazione Italiana Osteoporosi e Malattie dello Scheletro – Fedios punta a sensibilizzare la popolazione sulla importanza di adottare stili di vita sani per migliorare lo stato di salute delle ossa attraverso corretta alimentazione, regolare attività fisica, specifica attenzione ai fattori di rischio individuali.

Inoltre per facilitare la informazione sulla malattia, nei giorni 20 e 21 ottobre Fedios promuove un consulto telefonico gratuito con un medico specialista chiamando il Numero Verde 800909225.

L’iniziativa all’ospedale di Patti

La Fedios Sicilia, con il patrocinio dell’Asp di Messina, con la collaborazione della Direzione sanitaria del Presidio Ospedaliero di Patti e della Direzione medica del Distretto Sanitario di Patti, con la partecipazione della Croce Rossa Italiana Comitato Tirreno Nebrodi, intende contribuire alla celebrazione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi con una manifestazione che si terrà presso il presidio Ospedaliero di Patti nel giorno 20 Ottobre 2023 dalle ore 9 alle ore 13.

Il Direttore Scientifico Fedios Sicilia Ferdinando D’Amico, promotore della manifestazione, dichiara: “A causa dell’invecchiamento della popolazione l’osteoporosi è una patologia in crescita in tutti i Paesi a economia avanzata, rappresentando un problema importante di sanità pubblica che è presente in oltre 200 milioni di persone in tutto il mondo. La osteoporosi non è una patologia esclusiva della età anziana, non interessa soltanto le donne: infatti in Italia si stima che 4 milioni di persone sono affette da questa patologia, delle quali 3.200.000 donne, 800.000 uomini con età superiore a 50 anni”.

Nella area di ingresso dell’ospedale di Patti sarà allestita una postazione dove soci volontari della Federazione Italiana Osteoporosi, operatori volontari della Croce Rossa Italiana, professionisti sanitari del Centro Osteoporosi della Unità Operativa di Geriatria saranno a disposizione dei cittadini per divulgare la conoscenza della Osteoporosi in tutte le età della vita, educare sulla adozione di stili di vita corretti per la prevenzione della malattia, informare sulla valutazione del rischio di frattura da fragilità ossea.