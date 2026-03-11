Il dolore del fratello di Daniela: “Un femminicidio annunciato”

Roberto Zinnanti ricorda la sorella: "Aveva deciso di chiudere, ma lui non si è arreso"

È un grido di disperazione quello che arriva dalla famiglia di Daniela Zinnanti, la cinquantenne uccisa ieri dall’ex compagno a Messina. Come riportato dall’agenzia Ansa, il fratello della vittima, Roberto, descrive una tragedia che si è consumata nonostante i tentativi dei parenti di proteggerla da quell’uomo violento.

“Come famiglia siamo disperati per la morte di mia sorella. Più volte io e i miei altri cinque fratelli avevamo detto a Daniela di lasciare quell’uomo violento e di non avere più rapporti con lui”, racconta Roberto Zinnanti.

Una spirale di violenza

La relazione era stata segnata da continui maltrattamenti. In passato Daniela aveva sporto denuncia per poi ritirarla, sperando in un cambiamento che non è mai avvenuto. L’ultimo episodio brutale, però, aveva segnato un punto di non ritorno.

“L’ultima volta, dopo l’ennesima denuncia, e dopo che l’aveva mandata all’ospedale con sette costole rotte, si era decisa a chiudere definitivamente i rapporti con questa persona che però non si dava per vinta. Un altro femminicidio annunciato”, prosegue il fratello.

Il ricordo di Daniela

Daniela viene descritta come una donna generosa, profondamente legata alla figlia, ai suoi sei fratelli e all’anziana madre di cui si prendeva cura. “Lui non so di cosa si occupasse. Mia sorella badava quando poteva a nostra madre. Daniela era donna stupenda che voleva bene a tutti noi fratelli, a sua figlia e anche a mia madre e faceva quanto poteva per stare più tempo con lei”.

L’uomo, dopo la fine della convivenza e l’allontanamento deciso dalla donna, non avrebbe accettato la fine del rapporto. “Purtroppo ha conosciuto questo uomo violento ed era convinta, in un primo tempo, di poterlo cambiare e una prima volta, dopo averlo denunciato per maltrattamenti, ha anche tolto la denuncia. Ma questa seconda volta no. Aveva anche convissuto con lui, ma poi non andavano d’accordo e lo aveva mandato via. Sia io che mia madre le ripetevamo spesso di lasciarlo perdere e finalmente l’ultima volta ha seguito i nostri consigli, ma l’uomo ieri l’ha brutalmente uccisa”.

Articoli correlati