Giornata nazionale donazione organi, studenti incontrano responsabili del Centro trapianti

A Furci Siculo un evento ricco di spunti di riflessione per sensibilizzare gli studenti sul tema della donazione

FURCI – Un incontro ricco di spunti di riflessione si è tenuto questa mattina nell’aula consiliare del Comune di Furci Siculo, in occasione della Giornata nazionale per la sensibilizzazione alla donazione di organi e tessuti. Protagonisti dell’evento gli alunni dell’Istituto Superiore di Furci Siculo, che hanno avuto modo di interagire con i responsabili del Centro Regionale Trapianti.

Gli interventi del dottor Giuseppe Bova, della dottoressa Giovanna Amato e della dottoressa Alessia Barbagallo hanno affrontato il tema della donazione di organi da diverse angolazioni, fornendo agli studenti informazioni preziose e chiare su un argomento spesso complesso e delicato.

L’organizzazione della conferenza è stata curata dalla Consigliera Sara Gasco, delegata alla Salute, che ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare i giovani su un tema così importante: “Donare significa ridare la vita a chi la sta perdendo, ma spesso diventa complicato far capire a chi sta per perdere un loro caro l’importanza di acconsentire alla donazione. Oggi abbiamo avuto modo di parlare proprio di questo e i ragazzi hanno ascoltato con attenzione e partecipato con interesse crescente”.

Presenti all’evento anche il sindaco Matteo Francilia, l’assessore all’ Istruzione Rosanna Garufi e la consigliera Carola Foti, che hanno espresso il loro plauso per l’iniziativa e l’impegno profuso dai relatori e dagli studenti. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al dirigente scolastico Luigi Napoli per avere aderito all’invito del Comune di Furci Siculo.

La Giornata Nazionale della donazione di organi e tessuti rappresenta un’occasione importante per riflettere su un tema di grande valore etico e sociale. Incontri come quello di oggi, che coinvolgono attivamente i giovani, sono fondamentali per diffondere una cultura della donazione basata sulla consapevolezza e sulla solidarietà.