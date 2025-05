Giornata Sostenibilità di Unime, venerdì la settima edizione

Una riflessione critica sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo economico

Venerdì 16 maggio, a partire dalle ore 9.30, nel plesso centrale dell’Ateneo, si svolgerà la Giornata Sostenibilità di Unime, un evento annuale organizzato dall’Università di Messina – aderente alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS) – per presentare le molte attività universitarie che ricadono negli ambiti degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile previsti dall’Agenda 2030 dell’Onu.

La giornata si colloca all’interno delle iniziative promosse in Italia dall’ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, il principale contributo italiano alla Settimana Europea dello Sviluppo Sostenibile (ESDW).

Quest’anno, l’evento dell’Ateneo si svolge in concomitanza con Messina 2030 (a cura del Comune di Messina) e nel contesto dell’iniziativa SostenibilMEnte, nata dalla collaborazione tra Università degli Studi di Messina e Comune di Messina, che animerà l’intera settimana – dal 9 al 16 maggio 2025 – con vari eventi in programma.

L’obiettivo principale è quello di stimolare nei partecipanti una riflessione critica sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo economico, come evidenziato dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, promuovendo momenti di informazione, confronto e riflessione. Durante l’evento, professionisti, studenti universitari e studenti degli istituti scolastici saranno invitati a partecipare ad una serie di seminari, laboratori e attività divulgative, organizzati dai Dipartimenti e dai principali Centri ed uffici dell’Ateneo, su cinque aree tematiche: Risorse e Ambiente, Mobilità, Energia, Inclusione e Salute.

“Un appuntamento ormai consolidato per il nostro Ateneo e per l’intera comunità, che testimonia l’impegno costante dell’Università degli Studi di Messina nei confronti dello sviluppo sostenibile – ha commentato la rettrice Giovanna Spatari –. L’università ha il compito di educare non solo alla conoscenza, ma anche alla responsabilità ed è per questo che, durante il Sustainability Day, l’Ateneo diventa un laboratorio di buone pratiche dove l’impegno per un futuro più equo e sostenibile prende forma concreta attraverso attività e momenti di confronto pensati per coinvolgere studenti e cittadini”.

“L’UniMe Sustainability Day – ha detto la profosseressa Roberta Salomone, delegata alla Sostenibilità di Ateneo – è un viaggio attraverso alcune delle attività di didattica e di ricerca inerenti alla sostenibilità che vengono svolte nella nostra Università. Durante l’evento, attorno alle cinque aree tematiche principali (Risorse e Ambiente, Mobilità, Energia, Inclusione e Salute), ruoteranno oltre 50 interventi di esperti, focus divulgativi e momenti di confronto aperti a studenti universitari, Scuole, Istituzioni e professionisti che rappresenteranno l’occasione per stimolare e promuovere riflessioni sul cambiamento culturale necessario per intraprendere la transizione ecologica”.