Giornate del patrimonio: i siti messinesi che si potranno visitare in notturna con 1 euro

Appuntamento sabato 28 e domenica 29 settembre

Tornano anche quest’anno le Giornate europee del patrimonio, un’occasione unica per visitare alcuni dei luoghi più suggestivi del patrimonio culturale della Regione Siciliana che, eccezionalmente, resteranno aperti nelle ore serali al costo simbolico di un euro. Appuntamento sabato 28 e domenica 29 settembre con mostre, visite guidate e laboratori didattici che accompagneranno i visitatori seguendo il tema del “Patrimonio in cammino”. Le Gep rappresentano ormai un appuntamento fisso, promosso dal ministero della Cultura e avviato nel 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea.

“Un’ulteriore occasione per visitare e apprezzare le bellezze siciliane – afferma l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato –. I tesori che abbiamo “in casa” sono un patrimonio prezioso da conoscere e tramandare alle future generazioni affinché ne siano custodi”.

Le iniziative delle Giornate europee del patrimonio 2024 sono in costante aggiornamento, si raccomanda quindi di consultare il sito web di ciascun sito prima di effettuare la visita e, nei casi in cui sia richiesto, prenotare sul sito di CoopCulture.

Le Giornate del patrimonio a Messina

Questi i principali siti in provincia di Messina che aderiscono all’iniziativa:

Il Parco archeologico di Tindari effettuerà le consuete aperture diurne sabato 28 e domenica 29 e un’apertura serale straordinaria sabato 28 settembre dalle 20 alle 23 al costo di un euro nei seguenti siti di pertinenza del parco: area archeologica di Halaesa Arconidea, città Greco-Romana di Tindari, Antiquarium di Milazzo, Terme Romane di Capo d’Orlando, Villa Romana di Patti Marina.

Apertura straordinaria serale anche per il Teatro Antico di Taormina e il Museo archeologico di Naxos, dalle 20 alle 23 al costo di un euro; il Museo regionale Accascina di Messina sabato 28 dalle 20 alle 23 e stesso orario anche per il Museo archeologico Luigi Bernabò Brea di Lipari; e, per finire, apertura straordinaria anche per la biblioteca regionale di Messina “Giacomo Longo”.

Evento gratuito all’Archivio di Stato di Messina

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2024, l’Archivio di Stato di Messina partecipa all’evento con una apertura diurna nella giornata di sabato 28 settembre 2024, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, durante la quale sarà presentata al pubblico la mostra documentaria dal titolo: “Messina e la sua Provincia alla fine del XIX secolo: Istituzioni, economia e società” Saranno organizzate, inoltre, visite guidate della sede e dei depositi e verranno illustrate le attività di tutela e salvaguardia dei beni archivistici svolte dall’Istituto. Ingresso gratuito.