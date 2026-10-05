 Giornate Fai d'Autunno 2026, a Messina apre il Salone dei Mosaici della Stazione Marittima

Giornate Fai d’Autunno 2026, a Messina apre il Salone dei Mosaici della Stazione Marittima

Redazione

Giornate Fai d’Autunno 2026, a Messina apre il Salone dei Mosaici della Stazione Marittima

lunedì 05 Ottobre 2026 - 08:00

A Villafranca Tirrena il Museo di storia della medicina "Ottavio Badessa"

MESSINA – Torna l’appuntamento autunnale con la promozione e la scoperta delle bellezze artistiche e storiche del territorio. Sabato 10 e domenica 11 ottobre si terranno le Giornate Fai d’Autunno, l’evento nazionale che permette al pubblico di accedere a luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti.

Il Fondo per l’Ambiente Italiano rinnova così l’occasione per riscoprire tesori nascosti, offrendo visite guidate in siti di particolare pregio architettonico, culturale e scientifico.

Le aperture nel Messinese

Il programma della manifestazione prevede tappe di grande interesse sia in città che nella provincia tirrenica.

A Messina sarà possibile visitare il Salone dei Mosaici all’interno della Stazione Marittima, un ambiente di grande fascino che custodisce testimonianze artistiche di rilievo legate alla storia e all’architettura del Novecento sullo Stretto.

A Villafranca Tirrena l’apertura straordinaria riguarderà invece il Museo di storia della medicina “Ottavio Badessa”, una struttura che raccoglie strumenti, volumi e reperti di grande valore storico-scientifico legati all’evoluzione dell’arte medica.

Le visite si svolgeranno nel corso dell’intero fine settimana, permettendo a cittadini e visitatori di immergersi in percorsi insoliti tra memoria, arte e scienza.

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