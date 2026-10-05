 Giustizia riparativa, si parte anche a Messina

Giustizia riparativa, si parte anche a Messina

Alessandra Serio

Giustizia riparativa, si parte anche a Messina

lunedì 05 Ottobre 2026 - 09:00

Messina – “È una giornata importante che attesta l’impegno per la giustizia nella forma della giustizia riparativa. La vera giustizia è anche questa: non dimenticare il reato, ma avere il coraggio di guardarlo in faccia e affrontarlo, dando alla persona la possibilità di tornare a essere parte della comunità. Ringrazio tutti i professionisti e tutte le realtà che rendono possibile questo percorso”, ha detto il sindaco Federico Basile.

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