Giustizia riparativa, si parte anche a Messina

Messina – “È una giornata importante che attesta l’impegno per la giustizia nella forma della giustizia riparativa. La vera giustizia è anche questa: non dimenticare il reato, ma avere il coraggio di guardarlo in faccia e affrontarlo, dando alla persona la possibilità di tornare a essere parte della comunità. Ringrazio tutti i professionisti e tutte le realtà che rendono possibile questo percorso”, ha detto il sindaco Federico Basile.