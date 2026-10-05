Orlandina sconfitta a Ferrara nella prima trasferta stagionale in B Nazionale

Prima trasferta stagionale senza punti per i paladini che cedono a Ferrara per 76 a 70

Prima trasferta stagionale e prima battaglia lontano dalla Infodrive Arena per l’Infodrive Capo d’Orlando, che esce sconfitta dal parquet dell’Adamant Ferrara con il punteggio di 76-70. Una partita combattuta, intensa, nella quale i paladini hanno dovuto inseguire per larghi tratti, senza però mai smettere di crederci. Come già mostrato nella prima giornata di campionato, l’Infodrive ha messo in campo grande carattere e un forte senso di appartenenza alla maglia, riuscendo a riaprire una gara che nel terzo quarto sembrava essersi definitivamente indirizzata verso i padroni di casa.

L’Infodrive torna dunque dalla sua prima trasferta stagionale senza punti, ma con la consapevolezza di aver lottato fino all’ultimo possesso. Una sconfitta che non cancella la prestazione di una squadra che, anche lontano da casa, ha dimostrato ancora una volta carattere, identità e soprattutto un forte senso di appartenenza alla maglia. Il prossimo appuntamento per l’Infodrive Capo d’Orlando sarà domenica 11 ottobre alle ore 18:00, quando i paladini torneranno al PalaFantozzi per affrontare la Sangiorgese.

Ferrara – Orlandina 76-70

L’avvio di gara è equilibrato, con le due squadre che rispondono colpo su colpo. Dopo i primi 5′ è 10-10, con tutto il quintetto paladino già a referto. A trascinare Ferrara ci pensa Isotta, autore di 7 punti nei primi minuti, mentre Bottioni firma il 17-14. L’Infodrive reagisce e trova il sorpasso grazie al duo formato da Ntsourou e Timperi, che porta i paladini avanti sul 17-18. Nel finale, però, è Delfino a trovare la tripla che vale il 20-18 con cui si chiude il primo quarto.

Ntsourou apre il secondo periodo con la tripla del 22-21, ma l’Adamant aumenta l’intensità difensiva e trova con maggiore continuità la via del canestro. Delfino e Bottioni confezionano un break di 9-3 che porta Ferrara sul 31-24, costringendo coach Bolignano a chiamare timeout. La risposta dell’Infodrive arriva attraverso Zampogna e Klanskis, che riavvicinano i paladini sul 33-28. Capo d’Orlando ritrova ritmo e fiducia e il capitano Moltrasio firma il 38-35. Nel finale, però, Ferrara riesce a mantenere il vantaggio e Delfino realizza il canestro del 40-35 che manda le squadre negli spogliatoi.

Al rientro dagli spogliatoi l’Adamant parte forte. Ianuale e Delfino confezionano un 7-0 che vale il massimo vantaggio momentaneo dei padroni di casa sul 47-35. L’Infodrive fatica a trovare continuità offensiva e Ferrara ne approfitta per allungare ancora, con Isotta che firma il 50-37. Zampogna prova a dare una scossa ai suoi con la tripla del 52-42, ma nei minuti finali del terzo quarto i paladini continuano a trovare difficoltà nel costruire gioco e punti. Misolic, Melchiorri e Paolin permettono all’Adamant di ampliare ulteriormente il margine fino al 60-44 con cui si chiude il terzo periodo.

Nel quarto periodo i paladini aumentano l’intensità difensiva e iniziano a credere nella rimonta. A guidare la reazione è il capitano Moltrasio, che firma il 61-51. Ferrara prova a rispondere con Misolic, che porta i suoi sul 65-51, ma Capo d’Orlando continua a spingere. La tripla di Sodero inaugura un parziale di 9-0 che riapre completamente la partita: l’Infodrive torna sul 65-60 e il finale diventa una vera e propria battaglia. Paolin realizza da solo un mini-parziale di 5-0 che sembra poter spegnere le speranze paladine, riportando Ferrara sul 70-61 a un minuto e mezzo dalla sirena. Klyuchnyk tiene a galla Capo d’Orlando, poi Jasaitis accorcia dalla lunetta sul 70-64. Ianuale sbaglia la tripla, Sodero conquista il rimbalzo e Klyuchnyk firma il canestro del 70-67. Delfino, protagonista della serata dell’Adamant con 18 punti, riesce però a trovare il canestro del 74-67 a pochi secondi dalla fine. Sembra finita, ma l’Infodrive continua a crederci. Sodero trova una tripla pesantissima che vale il 74-70 e riaccende per l’ennesima volta le speranze paladine. Il tempo, però, è ormai troppo poco. Capo d’Orlando è costretta a mandare Melchiorri in lunetta e il giocatore dell’Adamant non sbaglia, fissando il risultato sul definitivo 76-70.