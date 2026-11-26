Dopo i primi tre giorni di grande partecipazione studentesca la 15ª edizione entra nel vivo

MESSINA – Giro di boa con segno decisamente positivo per la 15ª edizione delle Giornate FAI per le Scuole nel territorio messinese. Nei primi tre giorni della manifestazione – da lunedì 23 a mercoledì 25 novembre – centinaia di studenti delle Classi Amiche FAI hanno già visitato i primi tredici siti in calendario, guidati con entusiasmo e preparazione dai loro coetanei Apprendisti Ciceroni.

Tra gli appuntamenti più applauditi di questa prima metà di settimana spicca l’esordio della Questura di Messina, che ha registrato un autentico boom di entusiasmo: gli Apprendisti Ciceroni dell’IC Pascoli-Crispi e i loro coetanei visitatori sono rimasti letteralmente conquistati dall’esperienza sul campo, mostrando grande curiosità ed emozione soprattutto davanti alle tecnologie della Sala Operativa, alle volanti e alle moto della Polizia di Stato.

Accanto alla Questura, il viaggio alla scoperta del patrimonio locale ha già toccato luoghi identitari di Messina (dalla Casa Museo Maria Costa ai Chiostri dell’Arcivescovado, dalla Chiesa di San Nicolò di Bari a Giampilieri all’Eremo di Santa Maria degli Angeli, fino alla Chiesa di Sant’Elia), per poi estendersi alla fascia tirrenica (Monforte San Giorgio, Rometta, Villafranca Tirrena e Patti), alla riviera ionica con Villa Ragno a Santa Teresa di Riva e fino alle Isole Eolie, con l’itinerario nel cuore sacro di Lipari.

Il programma di giovedì 26 novembre: nove aperture da non perdere

Oggi la manifestazione entra nel vivo con la giornata più ricca dell’intera settimana: saranno infatti nove i percorsi straordinari attivi contemporaneamente tra il capoluogo, la costa tirrenica e l’isola di Salina.

A Messina città (5 aperture):

· Stadio Giovanni Celeste – a cura dell’IC Leopardi: una delle novità più attese di questa edizione. Gli studenti accompagneranno i coetanei alla scoperta dello storico impianto sportivo, recentemente restaurato dal Comune di Messina, attraversando palestre, spogliatoi e terreno di gioco e tante sorprese preparata dell’ACR Messina.

· Questura di Messina – a cura dell’IC Pascoli-Crispi: seconda giornata di apertura per il presidio istituzionale. Sulla scia del grande successo di ieri, gli Apprendisti Ciceroni torneranno a illustrare la storia del palazzo, l’attività quotidiana degli agenti, il funzionamento della Sala Operativa e i mezzi in dotazione alla Polizia di Stato.

· Chiostri dell’Arcivescovado – a cura del Liceo Linguistico Paritario “S. V. Modica”: secondo appuntamento per ammirare uno degli scrigni storici e architettonici del cuore cittadino.

· Dalla Regina Elena a Santa Rita passando per Porta Imperiale – a cura dell’IC Manzoni – Dina e Clarenza: un itinerario urbano alla riscoperta delle antiche vestigia difensive e dei luoghi di culto del centro storico.

· Stazione FS di Tremestieri – a cura dell’IC Tremestieri (in replica anche venerdì 27 novembre): un focus sulla storia dei trasporti ferroviari e sull’evoluzione infrastrutturale della zona sud.

In provincia e nelle Isole Eolie (4 aperture):

· Villafranca Tirrena – Museo della Medicina “Ottavio Badessa” – a cura dell’IC Villafranca Tirrena: seconda giornata di visite dedicata alla storia della scienza medica e alla preziosa collezione custodita nel museo.

· Santa Lucia del Mela – Tra fede e storia – a cura dell’IC Santa Lucia del Mela: un percorso tra le testimonianze storiche, artistiche e religiose dell’antica cittadina collinare.

· Venetico – Dall’argilla al mattone: il comprensorio dei laterizi – a cura dell’IC Stefano D’Arrigo: un itinerario dedicato alla memoria produttiva e all’archeologia industriale del comprensorio tirrenico.

· Leni (Isola di Salina) – Santuario della Madonna del Terzito – a cura dell’IC Isole Eolie (Sez. Salina): dopo Lipari, le Giornate FAI approdano nel cuore verde di Salina per raccontare la storia del principale luogo di culto dell’arcipelago eoliano.

Verso il gran finale La 15ª edizione delle Giornate FAI per le Scuole proseguirà fino a sabato 28 novembre. Nella giornata di venerdì 27 novembre sono previste ulteriori cinque aperture che porteranno gli studenti tra Saponara, il centro storico di Patti, l’Abbazia dei Santi Pietro e Paolo di Itala e le repliche a Giampilieri Superiore e alla Stazione FS di Tremestieri, completando il mosaico dei 22 tesori affidati quest’anno ai 600 Apprendisti Ciceroni coordinati dalla Delegazione FAI di Messina.