Appuntamento giovedì mattina per ricordare il grande intellettuale meridionalista, professore universitario di Scienze politiche a Messina e politico

MESSINA – A cento anni dalla nascita l’università di Messina ricorda lo storico Gaetano Cingari, che insegnò per molti anni Storia moderna alla facoltà di Scienze politiche. Appuntamento giovedì 26 novembre, alle 10, nella sala dell’Accademia dei Pericolanti (Rettorato), su iniziativa dell’Istituto di studi storici “Gaetano Salvemini” e della stessa Accademia Peloritana dei Pericolanti.

A raccontare il professsore universitario, il meridionalista e politico (di formazione socialista), deputato ed eurodeputato, i docenti di Unime, oggi in pensione, Michela D’Angelo (“Un Maestro tra storia e politica”), Rosario Battaglia (“Lezioni di storia”), Santi Fedele (“Gaetano Cingari e la fondazione dell’Istituto Salvemini di Messina”) e Giuseppe Buttà (“Gaetano Cingari e la Calabria”).

Lo storico era nato a Reggio Calabria il 14 novembre 1926 ed è morto il 9 maggio 1994.