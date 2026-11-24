Redazionale - Dal 27 al 29 novembre 2026 quindici cantine animano tre serate di degustazioni, musica e incontri dedicati a Faro, Mamertino e Malvasia delle Lipari

Dal 27 al 29 novembre 2026, il suggestivo Monte di Pietà di Messina ospita Stretto Divino, tre serate dedicate ai grandi vini, alle storie e ai sapori del territorio messinese. Quindici cantine riuniscono in un unico percorso di degustazione le tre denominazioni che raccontano la provincia: Faro Doc, Mamertino Doc e Malvasia delle Lipari Doc.

Accanto ai calici, il pubblico potrà scoprire una selezione specialità gastronomiche di Messina e provincia. L’idea è semplice e coinvolgente: trasformare la degustazione in un incontro tra il patrimonio vitivinicolo locale e le eccellenze della tavola siciliana.

È possibile prenotare la degustazione di vini e specialità del territorio, assaporando delizie accompagnati da musica dal vivo. Basta collegarsi al sito. Il ticket è digitale, con codice QR ricevuto via email, e può essere acquistato online scegliendo una o più giornate.

Stretto Divino sarà aperto il 27 e 28 novembre dalle 18 a mezzanotte, mentre il 29 novembre dalle 17 alle 23.

Per chi vuole approfondire, Stretto Divino propone tre masterclass Ais, una per ciascuna denominazione, dedicate a storia, territori e identità dei vini messinesi.

• Venerdì 27 novembre, ore 19:30: “Mamertino: Da Giulio Cesare ai nostri giorni”

• Sabato 28 novembre, ore 19:30: “Lo Specchio dei Due Mari: la Doc Faro tra Ionio e Tirreno”

• Domenica 29 novembre, ore 19:30: “Tra Sole e Sale: i vini delle Isole Eolie”

Le masterclass hanno un costo di 20 euro per i soci Ais e 25 euro per i non soci, con posti limitati e prenotazione obbligatoria. L’acquisto include inoltre l’accesso gratuito ai banchi d’assaggio dell’evento.

Stretto Divino è l’occasione ideale per scoprire una delle aree vitivinicole più antiche della Sicilia, incontrare produttori e cantine, assaporare specialità locali e vivere tre serate in una delle location storiche più affascinanti di Messina. L’alcol è riservato ai maggiorenni: si beve responsabilmente.