L’attivista Rosalba Castelli è partita da Torino con il suo fardello di quasi 300 nastri ricamati nel carcere femminile

“Orme d’ombra” fa tappa a Messina in occasione della giornata dedicata all’eliminazione della violenza sulle donne. Il viaggio di Rosalba Castelli si ferma per qualche ora in città. L’attivista torinese sta portando in giro per le scuole dell’isola il suo progetto. È partita da Torino con un fardello di quasi 300 nastrini ricamati a mano dalle detenute del carcere femminile. Ha fatto il giro della Sardegna l’anno scorso e quest’anno farà quello della Sicilia. Oggi ha toccato Messina e in serata raggiungerà Catania.

Si muove prevalentemente a piedi, armata solo di un bastone e di uno zaino contendente i nomi delle vittime di femminicidio. Ha portato il suo progetto in più di 100 scuole e ha parlato con bambini di tutte le età. “Ho parlato ai bambini più piccoli del nido fino agli studenti universitari. Oggi faccio tappa a Messina per portare in città i nastrini con i nomi ricamati di Sara Campanella e Lorena Quaranta”, racconta Rosalba Castelli.

L’attivista ha incontrato la famiglia di Sara a Palermo. La mamma, Cetty Zaccaria, le ha voluto affidare un braccialetto di Sara per portarla insieme a lei in questo viaggio. “Non era un regalo ma una richiesta: porta Sara in viaggio con te perché lei amava viaggiare”, ha raccontato. Ed è proprio attraverso il viaggio a piedi in Sicilia che la storia di Sara Campanella sta raggiungendo moltissimi bambini e ragazzi.