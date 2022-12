Giorno di festa al Ringo, raccolta fondi per comprare un esoscheletro per Morgan - Tempostretto

Spettacoli per adulti e bambini, musica e danza, con l'obiettivo di raccogliere fondi per consentire a Morgan Bertolami di camminare

MESSINA – Natale in festa. L’associazione Il sogno di Morgan, con il patrocinio del Comune di Messina e della V Municipalità, giovedì 22 dicembre dalle ore 11.30 alle 23, al lungomare del Ringo “Biagio Belfiore”, proporrà un evento in favore della raccolta fondi di Morgan Bertolami, attiva da tre anni per l’acquisto di un esoscheletro per camminare. In programma animazione, mercatini natalizi e sorteggi solidali. L’evento è a cura dell’associazione “il sogno di Morgan“.

Per l’occasione sarà visitabile la cripta della chiesa del Ringo. L’albero di Natale è stato realizzato dal signor Gugliandolo e allestito dagli studenti dell’Accademia delle belle arti di Messina.

Il programma

La manifestazione

Uno spettacolo per tutte le età con i personaggi dei cartoni, stand artigianali e la collaborazione dei fratelli Molonia che, con il loro storico “carromatto”, porteranno a “passeggio” zampognari e suonatori lungo il viale della Libertà, dalla Caronte al Babypark e viceversa. E ancora: l’intrattenimento musicale curato da Carmelo Caruso in arte Melsax, esibizioni di danza e musicali con Antonella Gargano, il maestro Mimmo Ambriano alla chitarrina e i canti natalizi con Mary Russo.

Infine sfilata di abiti solidali da cerimonia e sposa in veste natalizia e il sorteggio solidale con 4 premi a sostegno della raccolta. La raccolta proseguirà per tutto il periodo natalizio con iniziative anche al primo piano del Centro commerciale Maregrosso.

