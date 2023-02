Giovane, donna e di sinistra: la Sicilia e l'Italia progressiste scelgono Schlein segretaria del Pd - Tempostretto

Per la corsa alla segreteria del Partito democratico, nell'Isola, 57,3% per la deputata e a livello nazionale è sul 53,8%

Gli elettori di centrosinistra eleggono Elly Schlein segretaria del Pd. Attualmente, con lo scrutinio all’80 per cento, il consenso si attesta sul 53,8% (fonte Ansa). Per la corsa alla segreteria del Partito democratico, in Sicilia, la parlamentare vince con una percentuale del 57,3 per cento contro il 42,7 per cento di Stefano Bonaccini. La deputata prevale nelle federazioni provinciali di Siracusa, Palermo, Enna, Catania, Caltanissetta, Trapani. Al contrario, il presidente della Regione Emilia-Romagna vince ad Agrigento, Ragusa, Messina provincia. In Sicilia sono stati oltre 55 mila i votanti. Il tutto mentre la competizione a livello nazionale è ancora in fase di definizione.

Classe 1985, Elly Schlein oggi è deputata. Ed è stata vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, con deleghe al contrasto alle diseguaglianze e alla transizione ecologica, ed europarlamentare europea. Rispetto al pragmatico Bonaccini, il suo profilo è apparso più radicale e più vicino a un’idea di cambiamento per un partito in crisi d’identità.

Ecco i dati provinciali. Ragusa: Bonaccini 2687, Schlein: 1356; Trapani: Bonaccini 1650; Schlein 2167: Palermo: 10145 votanti: Bonaccini 3658; Schlein 6487; Caltanissetta: Bonaccini 1963; Schlein 2945. Siracusa: Bonaccini 2172; Schlein 2786. Catania: 9352 votanti; Schlein 6299, Bonaccini 3027. Messina: Bonaccini, 3062; Schlein 2809. Agrigento (mancano alcune sezioni): Bonaccini 2801, Schlein 2493. Enna: Bonaccini, 2385, Schlein 4102.

