Giovane ricercatore UniMe vince il premio intitolato ad Adolfo Parmaliana

La tesi di Matteo Miceli è di grande attualità nel campo della chimica sostenibile e della catalisi

​MESSINA – Il dott. Matteo Miceli, che ha recentemente conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Advanced Catalytic Processes for using Renewable Energy Sources – Access” presso l’Università degli Studi di Messina, è stato insignito del “Premio Adolfo Parmaliana 2024”. Istituito nel 2010 dal Gruppo Interdivisionale di Catalisi (GIC) della Società Chimica Italiana (SCI), il premio onora la memoria del prof. Adolfo Parmaliana, stimato chimico industriale e docente dell’ateneo messinese, scomparso nel 2008. Il riconoscimento viene conferito alla migliore tesi di dottorato in Catalisi per lo sviluppo sostenibile.

La premiazione si è tenuta a Bologna l’8 novembre 2024, durante la Giornata del GIC, dove il dott. Miceli ha presentato i risultati della sua ricerca. La tesi, dal titolo “Direct synthesis of NH3 from N2 by renewable energy for production of fertilizers and as a green H2 vector”, è stata svolta sotto la supervisione del prof. Claudio Ampelli, docente del Dipartimento ChiBioFarAm. La ricerca è stata condotta grazie a una borsa finanziata nell’ambito del Progetto PON (Programma Operativo Nazionale 2014-2020, Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale), in collaborazione con la Technical University of Eindhoven (TU/e) nei Paesi Bassi e l’azienda Casale SA in Svizzera, dove il dott. Miceli ha svolto parte del suo lavoro di tesi.

La ricerca, di grande attualità nel campo della chimica sostenibile e della catalisi, ha esplorato un sistema elettrocatalitico per la produzione di ammoniaca a partire da azoto e acqua in condizioni moderate (temperatura ambiente e pressione atmosferica), offrendo una potenziale alternativa al processo industriale Haber-Bosch, caratterizzato da un alto consumo energetico.

Attualmente, il dott. Miceli sta continuando i suoi studi presso l’Università di Messina grazie a un assegno di ricerca, focalizzando i suoi studi sullo sviluppo di elettrodi a idrofilia controllata per la produzione sostenibile di ammoniaca, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le prestazioni dei catalizzatori studiati durante il dottorato.