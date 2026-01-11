 Neve e ghiaccio sui Nebrodi, interventi nelle strade provinciali

Neve e ghiaccio sui Nebrodi, interventi nelle strade provinciali

Redazione

Neve e ghiaccio sui Nebrodi, interventi nelle strade provinciali

domenica 11 Gennaio 2026 - 18:01

La Città metropolitana di Messina sta operando con mezzi spazzaneve e spargisale

MESSINA – “L’ondata di maltempo che ha interessato nelle ultime ore l’area dei Nebrodi ha determinato abbondanti nevicate alle quote più elevate, rendendo necessario un massiccio intervento da parte della Città metropolitana di Messina. Un’azione per garantire la sicurezza della viabilità provinciale e limitare i disagi alla popolazione residente e agli automobilisti. Sin dalle prime ore di questa mattina, il personale dell’ente è stato impegnato in una serie di interventi coordinati con mezzi spazzaneve e spargisale, attivati secondo il piano operativo predisposto per le emergenze invernali in sinergia con i Comuni interessati. Le operazioni si sono concentrate sui tratti stradali maggiormente esposti all’accumulo di neve e al rischio di ghiaccio”. Lo comunica la Città metropolitana.

“Un primo e importante intervento è stato effettuato lungo la strada provinciale 168 Caronia–Capizzi, arteria strategica per il collegamento tra i centri montani e la costa tirrenica. Le intense precipitazioni nevose avevano reso difficoltosa la circolazione, ma grazie all’azione tempestiva dei mezzi è stato possibile ripristinare condizioni di transito accettabili e in sicurezza. Parallelamente, gli spazzaneve sono entrati in funzione sulle strade provinciali ricadenti nel territorio dei Comuni di Cesarò e San Teodoro, zone particolarmente vulnerabili durante gli eventi meteorologici invernali. Qui, l’intervento ha consentito di liberare la carreggiata dalla neve accumulata, prevenendo situazioni di isolamento per le comunità locali”, viene evidenziato.

“Ulteriori operazioni si sono svolte nel corso della mattinata lungo le Strade Provinciali Polverello – Favoscuro – bivio Roccella Valdemone, dove le condizioni meteo avverse avevano compromesso la normale percorribilità. Anche in questi tratti, la presenza costante dei mezzi della Città Metropolitana ha permesso di garantire la continuità dei collegamenti e la sicurezza degli utenti della strada. La Città metropolitana di Messina continua a monitorare con attenzione l’evoluzione delle condizioni atmosferiche, mantenendo attivo il presidio operativo sui Nebrodi e pronta a intervenire in caso di ulteriori criticità”.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Il primo Natale della nuova isola pedonale di Messina
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Sud chiama Nord, il nuovo ingresso è Lino Summa
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED