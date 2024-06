Giovedì i funerali di Giuseppe Carauddo, a Pace del Mela sarà lutto cittadino

Il 16enne ha perso la vita domenica in un incidente stradale a Milazzo

PACE DEL MELA – Saranno celebrati giovedì, alle 16.30, nella chiesa Maria Santissima della Visitazione, a Pace del Mela, i funerali del 16enne Giuseppe Carauddo, rimasto vittima di un incidente stradale domenica scorsa in via Mangiavacca a Milazzo. Giuseppe, studente dell’Istituto tecnico industriale “Majorana” di Milazzo, si stava recando sul posto di lavoro estivo, quando a bordo del suo scooter SH125 si è schiantato contro un albero. Vani sono stati soccorsi e il trasporto d’urgenza all’ospedale “Fogliani” di Milazzo, dove il giovane è deceduto. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dei fatti. L’ipotesi più accreditata è quella dell’incidente autonomo.

Il sindaco di Pace del Mela, Mario La Malfa, ha esternato attraverso i social la vicinanza e la partecipazione di tutta la comunità al dolore dei familiari: “La nostra comunità è stata colpita da una vera tragedia, abbiamo perso un nostro piccolo figlio. Tutta Pace del Mela si stringe attorno alla famiglia. Ad Agata e Roberto (i genitori di Giuseppe, Ndc) il nostro abbraccio”. L’Amministrazione comunale proclamerà il lutto cittadino durante la giornata delle esequie.