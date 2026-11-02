 Gioveni: "I cittadini con disabilità viaggeranno gratis sui mezzi Atm, c'è l'ok di Basile"

Gioveni: “I cittadini con disabilità viaggeranno gratis sui mezzi Atm, c’è l’ok di Basile”

Redazione

Gioveni: “I cittadini con disabilità viaggeranno gratis sui mezzi Atm, c’è l’ok di Basile”

lunedì 02 Novembre 2026 - 07:30

Trasporto pubblico a Messina e disabilità. Il capogruppo di Fratelli d'Italia riporta la risposta del sindaco alla sua interrogazione

MESSINA – “Molti cittadini con disabilità viaggerano gratis sui mezzi Atm. Il sindaco ha risposto alla mia interrogazione sulle 100.000 euro del mio emendamento al bilancio che doveva servire per la copertura finanziaria del servizio. Gli uffici stanno lavorando per il bando. È una battaglia di civiltà che conduco da molti anni e che finalmente sta ottenendo il suo riscontro”. Così il capogruppo di Fratelli d’Itala in Consiglio comunale, Libero Gioveni, annuncia la novità e l’assenso del primo cittadino.

Già nel 2015 il consigliere Gioveni, allora nell’Udc, faceva riferimento alla “legge regionale 9/1992, suffragata dalla sentenza del Cga numero 686/2000 a favore dell’Unione Italiana Ciechi, che non lascia spazio ad interpretazioni: il trasporto pubblico a favore dei portatori di handicap deve essere gratuito. Tra l’altro, a seguito di quella sentenza, venne emessa nel luglio del 2000 anche una circolare regionale con la quale veniva fatto obbligo alle aziende di trasporto di rispettarla scrupolosamente”.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Extension a tessitura: come funziona la tecnica che dona volume senza colla né calore
E Giorgia arruolò Cateno nel nome della nuova “legge truffa”
Il prof. Antonio Macrì eletto presidente della Società Italiana di Chirurgia Oncologica
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED