Gioveni: “I cittadini con disabilità viaggeranno gratis sui mezzi Atm, c’è l’ok di Basile”

Trasporto pubblico a Messina e disabilità. Il capogruppo di Fratelli d'Italia riporta la risposta del sindaco alla sua interrogazione

MESSINA – “Molti cittadini con disabilità viaggerano gratis sui mezzi Atm. Il sindaco ha risposto alla mia interrogazione sulle 100.000 euro del mio emendamento al bilancio che doveva servire per la copertura finanziaria del servizio. Gli uffici stanno lavorando per il bando. È una battaglia di civiltà che conduco da molti anni e che finalmente sta ottenendo il suo riscontro”. Così il capogruppo di Fratelli d’Itala in Consiglio comunale, Libero Gioveni, annuncia la novità e l’assenso del primo cittadino.

Già nel 2015 il consigliere Gioveni, allora nell’Udc, faceva riferimento alla “legge regionale 9/1992, suffragata dalla sentenza del Cga numero 686/2000 a favore dell’Unione Italiana Ciechi, che non lascia spazio ad interpretazioni: il trasporto pubblico a favore dei portatori di handicap deve essere gratuito. Tra l’altro, a seguito di quella sentenza, venne emessa nel luglio del 2000 anche una circolare regionale con la quale veniva fatto obbligo alle aziende di trasporto di rispettarla scrupolosamente”.

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