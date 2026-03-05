Gipsy King’s di Pablo Reyes: il ritmo gitano che ha conquistato il mondo

Serata evento con l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele

Nato in una famiglia profondamente radicata nella cultura spagnola e cresciuto nella vivace comunità gitana di Arles, Pablo Reyes è stato introdotto alla musica fin da piccolo, immergendosi nelle tradizioni e nell’energia del flamenco.

Fondatore dei leggendari Gipsy Kings, ha contribuito al successo mondiale della band con brani intramontabili come Bamboleo e Djobi Djoba, diventati simbolo di uno stile capace di fondere rumba flamenca tradizionale e musica pop.

Oggi, dopo anni di collaborazioni e fama globale, Pablo Reyes prosegue il suo percorso artistico con uno spettacolo che celebra la sua straordinaria carriera e mantiene viva la fiamma della musica che lo ha reso celebre in tutto il mondo.

Caldi riff di chitarra, ritmo coinvolgente, sonorità gitane ed energia flamenca danno vita a una proposta musicale appassionata ed esplosiva, capace di coinvolgere ogni tipo di pubblico. La scaletta promette un vero viaggio musicale, con successi senza tempo come Bamboleo, Djobi Djoba, Un Amor, La Quiero, insieme ad amate cover internazionali come Volare, My Way e Hotel California.

Sul palco, insieme a Pablo Reyes, anche l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele, per un incontro speciale tra la forza del flamenco e il respiro della grande tradizione orchestrale.

Un appuntamento, venerdì 6 marzo alle 21, che unisce musica ed emozioni in una festa di ritmo, passione e memoria gitana.