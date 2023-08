Giro podistico delle Eolie al via il 3 settembre. Il programma - Tempostretto

La corsa a tappe interesserà Vulcano, Lipari, Stromboli e Salina dal 3 al 9 settembre. Nei prossimi giorni l'ufficialità dei partenti

Il “Giro Podistico a Tappe delle Isole Eolie” si prepara a vivere l’attesa 21ª edizione, in programma dal 3 al 9 settembre a Vulcano, Lipari, Stromboli e Salina. L’oliata macchina organizzativa affidata alla Polisportiva Europa Messina del presidente Costantino Crisafulli sta definendo gli ultimi dettagli del tradizionale appuntamento di corsa su strada, che coniuga dal 2001 il binomio sport e turismo, esaltato dalle bellezze paesaggistiche dei luoghi, dalla loro storia, dall’arte e dalle prelibatezze culinarie. Tutto ciò rende il soggiorno nell’incantevole arcipelago eoliano indimenticabile non soltanto per i runners, ma anche per i loro accompagnatori.

Dal punto di vista, tecnico verrà svelata presto la start-list. Tra le curiosità che possono essere già anticipate, il “duello” tutto in famiglia che verrà riproposto tra gli emiliani Luigi Guidetti, incontrastato dominatore dal 2005 al 2010, ed il figlio Mattia, che ha esordito al “Giro” l’anno scorso, piazzandosi subito sul secondo gradino del podio, due posizioni più in alto proprio del padre. In gara vi sarà, inoltre, pure Roberta Lodesani, moglie e madre di Luigi e Mattia.

Il programma del Giro delle Eolie

La manifestazione nazionale Fidal “Bronze” inizierà il 3 settembre con il ritiro di pacchi-gara e pettorali, che precederà la riunione tecnica. La competizione scatterà il giorno successivo a Vulcano, poi il programma prevede: le prove di Lipari (martedì 5), Stromboli (mercoledì 6), il giorno di riposo, la tappa più lunga a Salina di venerdì 8 e la “passerella”, sempre a Vulcano, in calendario sabato 9 settembre, che precederà la cerimonia di premiazione ed i saluti. I percorsi sono rimasti invariati rispetto al 2022.

Confermata, infine, la partnership tra il “Giro Podistico a Tappe delle Isole Eolie” ed il portale specializzato Messinadicorsa.it, che seguirà l’evento, pubblicando comunicati stampa, fotografie, video, classifiche e fornendo tutte le curiosità.

