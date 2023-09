Giro Podistico Eolie, Guidetti e Woodland ipotecano la vittoria nell - Tempostretto

I due leader rispettivamente della classifica maschile e femminile vincono anche la frazione di Stromboli. Oggi la frazione più lunga a Salina

Mattia Guidetti e Valerie Woodland hanno messo una seria ipoteca sulla vittoria del “21° Giro Podistico delle Isole Eolie”, imponendosi pure nella terza tappa di Stromboli. Quest’oggi la quarta frazione a Salina, la più lunga in quanto si correranno 8.5 km, la manifestazione organizzata dalla Polisportiva Europa Messina terminerà domani, sabato 9 settembre, a Vulcano chiudendo un’intensa settimana di sport e turismo.

Il percorso tecnico, reso affascinate dalle viuzze del centro, è stato completato due volte dai partecipanti per una distanza totale di 6,5 km, caratterizzati da continui saliscendi e dallo sprint conclusivo per tagliare il traguardo, posto a pochi metri dal mare. L’emiliano Mattia Guidetti ha allungato progressivamente, giungendo da solo all’arrivo dopo 25’17”. Piazza d’onore per Angelo Simone (Orrecchiella Lucca), attardato di 1’16”. Terzo il sempre più convincente Luciano Calapristi (Sporting Club Runner. A seguire: Luigi Guidetti (Corradini Rubiera), Simone Cincotta, Fausto Barbieri (Gabbi Bologna), il beniamino di casa Carlo Lanza (Trinacria Palermo), Omar Menolascina (Fidippide) e Daniele Fasone della Torre Bianca.

Dopo di loro, Woodland (Podistica Messina) ha messo di nuovo in riga il “trenino” delle donne; per lei affermazione con il crono di 29’42”. Seconda la mai doma compagna di squadra Teresa Latella, che ha preceduto nell’ordine: Roberta Lodesani (Corradini Rubiera), Francesca Colafati (Fidippide), Giorgia Sciascia (Meeting Sporting Club), Clara Braga (Atletica Bedizzole), Giovanna De Pasquale e Anita Tron dell’Atletica Valpellice. Per quanto riguarda la classifica generale, esce di scena Guido Andaloro (Meeting Sporting CluB), che, per motivi di lavoro, ha dovuto lasciare il gruppone.

