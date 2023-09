Giro Podistico Eolie, Guidetti e Woodland si ripetono a Lipari - Tempostretto

Sul circuito cittadino di Lipari Mattia Guidetti e Valerie Woodland fanno il bis. Per le condizioni meteo-marina avverse anticipato a oggi il giorno di riposo

LIPARI – Due vittorie nelle prime due tappe per Mattia Guidetti e Valerie Woodland al “21° Giro Podistico delle Isole Eolie”, la seconda tappa si è corsa ieri mattina nel circuito cittadino di Lipari. La manifestazione Fidal, organizzata dalla Polisportiva Europa, ha regalato un’altra giornata di sport e turismo ai 70 partecipanti, più i loro entusiasti accompagnatori, nonostante il cielo un po’ più velato del solito.

Cambio di programma settimanale invece a causa delle avverse condizioni meteo-marine, è stato anticipato, infatti, a oggi, mercoledì, il giorno di riposo, mentre l’approdo a Stromboli dovrebbe effettuarsi domani, giovedì 7 settembre, proponendo una competizione tanto tecnica quanto affascinante di 6,4 km.

Il racconto del circuito di Lipari

Dal punto di vista agonistico, al termine di cinque tornate (in totale 5.800 metri), si è ripetuto il copione dell’esordio di Vulcano con Mattia Guidetti (Corradini Rubiera) che ha avuto ragione di Guido Andaloro (Meeting Sporting Club) con il crono di 21’19”. Piazza d’onore per Andaloro, attardato di soli 6”. Terzo Luigi Guidetti (Corradini Rubiera); per lui 22’03”.

A seguire sono giunti al traguardo, posto come la partenza a Marina Corta: Luciano Calapristi (Meeting Sporting Club), il giovane Alessio Ibba (Milone Siracusa), Fausto Barbieri (Gabbi Bologna), Omar Menolascina (Fidippide), Mirco Bianchin (Atletica Valdobbiadene) e Antonio Botte della Modena Runners Club.

Decima assoluta e prima delle donne Woodland (Podistica Messina) in 25’10”, che ha preceduto di 34” la compagna di squadra Teresa Latella. Gradino basso del podio per Roberta Lodesani (Corradini Rubiera). Quarta Francesca Colafati (Fidippide), quinta Clara Braga (Atletica Bedizzole), sesta Giorgia Sciascia (Meeting sporting Club), settima Sara Bernardini (Podistica Solidarietà Roma) e ottava Barbara Giovannelli della Modena Runners. Nella classifica generale quasi tutte le posizioni sono rimaste invariate.

Articoli correlati