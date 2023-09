Giro Podistico Eolie, Guidetti e Woodland vincono la prima tappa di Vulcano - Tempostretto

I 70 partecipanti della manifestazione si sono confrontati su un circuito di 6 km, oggi trasferimento a Lipari per la seconda frazione

VULCANO – Nella tappa d’apertura del “21° Giro Podistico delle Isole Eolie” si registrano i successi dei favoriti della vigilia Mattia Guidetti e Valerie Woodland, la frazione che ha aperto la manifestazione Fidal, organizzata e promossa dalla Polisportiva Europa del presidente Costantino Crisafulli, si è svolta nel centro di Vulcano su un percorso di 6 km

I 70 partecipanti hanno affrontato il periplo di Vulcanello, correndo immersi in una spettacolare cornice paesaggistica e faticando, in una umida mattinata di inizio settembre, per l’alternanza di salite e discese del percorso, abbastanza muscolare e, quindi, impegnativo.

Quest’oggi è in programma il trasferimento a Lipari, dove si correrà nel caratteristico e tecnico circuito, posto proprio nel centro cittadino, che gli atleti dovranno completare cinque volte per un totale di circa 5800 metri.

L’ordine d’arrivo della prima tappa

Il giovane emiliano Guidetti, portacolori della Corradini Rubiera, ha piegato la tenace resistenza di Guido Andaloro, recente vincitore della “Mezza Maratona Città di Capo d’Orlando”, tagliando il traguardo dopo 21’59”. Piazza d’onore per Andaloro (Meeting Sporting Club), attardato di soli 7”. Terzo Luigi Guidetti (Corradini Rubiera), padre di Mattia, in 24’05”, quarto Luciano Calapristi (Meeting Sporting Club), quinto Angelo Simone (Orecchiella Lucca), sesto Fausto Barbieri (Gabbi Bologna), settimo Omar Menolascina (Fidippide) e ottavo Mirco Bianchin (Atletica Valdobbiadene).

Nona e prima delle donne Woodland della Podistica Messina, che ha fatto fermare il cronometro dopo 26’56”, precedendo di 1’04” la compagna di squadra Teresa Latella. Gradino basso del podio per Roberta Lodesani (Corradini Rubiera), moglie di Luigi. A seguire sono giunte: Francesca Colafati (Fidippide), brava nel riprendersi dopo una caduta, Giorgia Sciascia (Meeting Sporting Club), Clara Braga (Atletica Bedizzole) e Sara Bernardini della Podistica Solidarietà.