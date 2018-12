Barcellona, bando per 4 stagisti in Procura

La Procura di Barcellona ha avviato un piano di tirocini per 4 laureati in giurisprudenza. Gli stagisti saranno avviati a seguire un apposito progetto formativo sotto la guida ed il controllo di un magistrato formatore cui verranno affiancati, durante l'attività professionale in Procura, sia nel lavoro in ufficio che nelle udienze, ovviamente nel rispetto dei principi di segretezza e riservatezza riservati all'azione giudiziaria.

L'ufficio guidato dal procuratore capo Emanuele Crescenti ha previsto che gli stagisti siano ammessi inoltre ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati ed ai corsi di formazione loro specificatamente dedicati, organizzati secondo i programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.

Tra i requisiti richiesti per partecipare al bando, in non aver compiuto più di 30 anni e un punteggio di laurea non inferiore a 105, insieme ad altri criteri specifici.

Bando e requisiti sono consultabili sul sito del Tribunale di Barcellona, sul sito dell'Università di Messina, o su richiesta alla mail procura.barcellonapozzodigotto@giustizia.it