Giustizia, Maurizio De Lucia verso la Procura di Palermo - Tempostretto

L'attuale procuratore capo di Messina è stato designato dalla Commissione del Csm per succedere a Lo Voi

PALERMO – Potrebbe tornare nella sua Palermo Maurizio De Lucia, attuale procuratore capo di Messina. La Quinta commissione incarichi direttivi del Consiglio Superiore della Magistratura, all’unanimità, lo ha indicato quale prossimo procuratore capo di Palermo, dove succede a Francesco Lo Voi. Il voto per la designazione finale spetta al plenum del CSM, ma vista la designazione all’unanimità della commissione, la decisione non dovrebbe subire cambiamenti.

De Lucia guida la Direzione distrettuale antimafia di Messina dal 2017. Anni complessi, alla guida di un ufficio composto da magistrati preparati alle prese con delicati passaggi come la pandemia, l’infiltrazione della criminalità nella gestione dei fondi comunitari – in particolare quelli agricoli – la necessità di programmare strumenti per la salvaguardia dei fondi PNRR dagli appetiti delle mafie.

In questi anni a più riprese De Lucia ha poi sottolineato la necessità di potenziare l’apparato giudiziario messinese per far fronte alla massiccia ripresa del traffico di droga ma anche la “revisione” del rapporto tra Stato e collaboratori di giustizia.

Recentemente, in occasione del caso Ferrara, ha fatto il punto col nostro giornale, indicando alcune possibili strade.