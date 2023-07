"Gli accessi al mare e la necessità di liberarci da muri e cancelli" - Tempostretto

La segnalazione di un lettore: "Il Comune intervenga al più presto"

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Vi chiedo di riprendere il tema fondamentale della necessità del libero accesso al mare. L’amministrazione comunale si è impegnata in tal senso ma ancora stiamo attendendo il passaggio dalle parole ai fatti. Bene l’intenzione del sindaco di agire sulla base di una mappa delle zone critiche ma occorre fare in fretta. In questi giorni, casualmente, a Torre Faro, ho visto che hanno abbattuto un muro. Ho scattato una foto per fare ammirare a tutti una vista bellissima”.

Aggiunge il lettore: “Mi sono informato. Lì il muro sarà ricostruito e sono sicuro che il proprietario rispetterà la legge, consentendo ai cittadini l’ingresso sull’arenile. Rimane però il tema centrale delle chiusure e dei cancelli. Il Comune deve agire in fretta nel segno della legalità”.

