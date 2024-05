L’Rds Summer Festival torna a Messina il 12 e il 13 luglio con Alessandra Amoroso

L'evento si terrà in piazza Duomo. Annunciato il primo ospite

MESSINA – Si svolgerà in piazza Duomo il 12 e 13 luglio l’Rds Summer Festival. L’annuncio è arrivato questa mattina in conferenza stampa. A condurre l’evento di Messina sarà Petra Loreggian.

“Anche quest’anno – ha dichiaro il sindaco Federico Basile – Rds punta su Messina dopo l’esperimento riuscito dello scorso anno. Siamo soddisfatti di rifarlo. La novità è che l’Rds Summer Festiva sarà al Duomo il 12 e 13 luglio. Aprirà Alessandra Amoroso e ci saranno tanti grandi artisti. Ma la collaborazione con Rds andrà avanti con dirette e progetti anche dopo l’estate. Rds sarà partner anche di altri eventi fino a fine dicembre. Credo che questa partnership sia speciale”.

Per l’assessore Finocchiaro: “Quest’anno l’Rds sarà al Duomo perché abbiamo voluto coinvolgere la cittadinanza il più possibile. Volevamo che il villaggio per le famiglie e per i giovani che farà Rds coinvolgesse il più possibile e piazza Duomo si presta in maniera egregia per eventi simili. Questi eventi sono per la città ma anche per chi abita fuori. Avranno impatti sul territorio importante a livello turistico e danno lustro alla nostra città. Tutti noi ci battiamo perché il brand Messina vada avanti. La prima artista sarà Alessandra Amoroso e tra qualche giorno saranno annunciati anche gli altri artisti. Fermo restando che l’evento non è solo musicale, ma è un evento nell’evento con un villaggio gratuito e aperto a 360 gradi, con gadget e attrazioni. Vi daremo altre notizie su un’estate esplosiva, per noi è importante per far vedere e assaporare le bellezze di Messina e del territorio”.