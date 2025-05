Gli accessi e il mare negato, sopralluogo a Torre Faro

L'assessore Caminiti aggiorna: "Verifiche sul campo. L'obiettivo è risolvere un problema che si trascina da troppo tempo a Messina"

MESSINA – “Accessi al mare. Oggi abbiamo condotto un sopralluogo a Torre Faro con la Patrimonio Spa e i tecnici del dipartimento Ambiente. L’obiettivo? Verificare sul campo i risultati degli approfondimenti tecnici degli ultimi mesi. Un passo importante per affrontare e risolvere in modo strutturale l’annosa criticità degli accessi al mare che da troppo tempo limita la libera fruizione del litorale da parte della cittadinanza”. Ad aggiornare è l’assessore alle Politiche del mare Francesco Caminiti.

Nessuna amministrazione è mai riuscita a risolvere la questione. Da tempo ci sta riprovando la Giunta Basile, su input dell’assessore Francesco Caminiti, di concerto con la società Patrimonio Messina. E nel 2024 ci sono state riunioni con Demanio e Capitaneria.

In generale, sono tanti gli spazi da liberare. Nel 2022, assessora Dafne Musolino, ci si era soffermati sul tratto di Torre Faro della Circonvallazione tirrena, sulla zona del lido di Mortelle e la strada statale 113.

Lo scorso anno il consigliere Alessandro Russo, del Partito democratico, segnalava i “varchi di accesso al mare posti in Via Senatore Arena a Torre Faro, contrada Torre Bianca, e i lunghi tratti della S.S. 113 compresa tra le contrade di Mortelle e Timpazzi. Su questi tratti di strada insistono diverse proprietà private i cui proprietari rivendicano, secondo diritti, la possibilità di recintare. Se tale attività è consentita a tutela dei diritti di proprietà, ritengo sia altrettanto opportuno e necessario, al fine di tutelare l’uso collettivo del litorale pubblico e del mare, che l’amministrazione si attivi al fine di realizzare, come da previsioni del Codice della navigazione e dal combinato disposto normativo vigente, dei varchi di accesso pedonale al tratto di spiaggia interessato”.

Articoli correlati