Gli alberi di Foresta Me assediati dalle erbacce

E' venuto il momento di sradicare le erbe infestanti che circondano gli alberi appena piantati di Foresta Me

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Desideravo fare una segnalazione riguardo Foresta Me. Ritengo che se le cose si fanno per migliorare la città è giusto che se ne abbia cura, non solo da parte dei cittadini, ma in questo caso da parte dell’amministrazione. Inutile fare tali migliorie se poi risultano a vedersi ancora più degradanti. Grazie.”

Nelle immagini si vedono gli alberi appena piantati nell’ambito del progetto Foresta Me circondati dalle erbacce. Ne abbiamo già parlato sulla base di un’altra segnalazione. Il fenomeno è, dunque, diffuso e merita un tempestivo intervento di Messina Servizi, che gestisce il verde cittadino. Non è inutile precisare che le erbe infestanti vanno eliminate dalle radici e non solo tagliate perchè altrimenti ricrescerebbero presto.