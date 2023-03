Gli allievi della scuola di canto taorminese a Sanremo: "Vi raccontiamo il nostro Festival" - Tempostretto

Le ugole della riviera jonica, dopo il superamento dei casting, si sono esibite nelle tre serate della manifestazione, riscuotendo grandi consensi

TAORMINA – Sono da poco rientrati da Sanremo, sette tra gli alunni della scuola di canto Live sound Accademia di Musica moderna di Taormina, che durante i giorni del Festival, hanno avuto occasione di partecipare a “Sanremo Doc”, manifestazione collaterale al 73° Festival della Canzone Italiana, svoltasi al Teatro Vittorio De Scalzi (intitolato alla memoria dello storico componente del gruppo musicale italiano “New Trolls”) di Casa Sanremo. Si tratta di Matilda Gusmano (9 anni, da Fiumefreddo di Sicilia), Giuliana Gioia (10 anni, da Taormina), Morgana La Manna (12 anni, da Gaggi), Pietro Villari (14 anni, da Giardini Naxos), Alice La Spina (15 anni, da Calatabiano), Andrea Uscenti (15 anni, da Gaggi) e Fabio Longhitano (18 anni, da Taormina) tutti premiati durante la manifestazione. Le ugole della riviera jonica, dopo il superamento dei casting, si sono esibite nelle tre serate della manifestazione, riscuotendo grandi consensi, respirando il clima della musica e del festival, oltre ad aver partecipato ad alcune interviste radiofoniche. Matilda Gusmano si aggiudica il Premio Andromeda del Sanremino d’Oro con il brano “Lo stretto indispensabile” colonna sonora del film Disney “Il libro della giungla”; la performance di Giuliana Gioia, invece, sulle note di “Fiesta”, ha rappresentato l’omaggio a Raffaella Carrà, che le ha permesso di conquistare il Premio Le Muse.

A Morgana La Manna che ha eseguito “Ciao Ciao” (de la Rappresentante di Lista), “Il mio giorno migliore” (di Giorgia) ed “Angels” (del gruppo britannico The XX) è stato conferito il Premio Athena. Pietro Villari, si aggiudica, invece il Premio De Scalzi, dopo aver seguito “Panico” (di Lazza), “Malibu” (di San Giovanni) e “L’ultima notte al mondo” (di Tiziano Ferro). Ad Alice La Spina, dopo aver interpretato “Sola” (di Nina Zilli), “Creep” (dei Radiohead, in versione jazz) e “L’emozione non ha voce” (di Celentano), è stato conferito il Premio Interpretazione. Andrea Uscenti ha conseguito, invece, il Premio Espressività grazie all’esecuzione di “La mia voce” (di Naomi Rivieccio), “Tutta colpa mia” (di Elodie), “Grenade” (di Bruno Mars). Fabio Longhitano, vince il Premio Miglior Performance con “A mano a mano” (di Rino Gaetano), “Oggi sono io” (di Alex Britti), “Diavolo in me” (di Zucchero).

“Siamo stati felicissimi – il commento dei i ragazzi – di aver potuto esprimere le nostre emozioni attraverso il canto durante le tre giornate della kermesse sanremese, perché siamo convinti che studio, impegno e passione siano valori fondamentali per essere artisti della musica”.