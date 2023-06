Gli alunni di S. Stefano Medio donano presidi sanitari all'ospedale S. Vincenzo di Taormina - Tempostretto

Raccolta fondi

MESSINA – Anche quest’anno, gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria del plesso di S. Stefano Medio (Istituto comprensivo S. Margherita) hanno partecipato ad una raccolta fondi per l’acquisto di presidi sanitari, da donare all’ospedale S. Vincenzo di Taormina. Tutti gli studenti hanno acquistato oggettini realizzati dalle maestre, partecipando con vivo interesse e sensibilità, soprattutto verso i bambini meno fortunati. Una bellissima giornata per imparare a donare, non solo amore, ma anche atti concreti di solidarietà.